    Delhi Airport से चकमा देकर फरार ब्रिटिश नागरिक का अब तक पता नहीं, बीते 10 दिनों से पुलिस कर रही तलाश

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    दिल्ली एयरपोर्ट से एक ब्रिटिश नागरिक सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस पिछले 10 दिनों से उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दिल्ली एयरपोर्ट से फरार ब्रिटिश नागरिक का 10 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आइजीआई एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया से फरार होने वाले ब्रिटिश नागरिक का अभी तक पता नहीं चला है। आइजीआई थाना पुलिस ने इस मामले में इमिग्रेशन की शिकायत पर प्राथमिकी कर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपित की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं।

    वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिट्ज पैट्रिक की तलाश के लिए पुलिस एयरपोर्ट से आगे अब उन लोकेशनों पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जहां विदेशी नागरिक होटल में आमतौर पर ठहरते हैं। खासकर सस्ते होटलों में। इनमें पहाड़गंज व महिपालपुर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने ब्रिटिश दूतावास से संपर्क कर फिट्ज से जुड़ी जानकारी में सहयोग का भी आग्रह किया है।

    पुलिस चाहती है कि दूतावास उसके स्वजन से संपर्क कर यह पता करने की कोशिश करे कि यदि फिट्ज ने उनसे संपर्क किया है तो वह अभी कहां है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में एयरपोर्ट के कुछ कर्मियों से पूछताछ की जा सकती है कि आखिर उनकी निगरानी में कहां चूक हुई। ऐसे कर्मियों को सीसीटीवी फुटेज में उनकी भूमिका के आधार पर चिन्हित किया गया है।

    पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह पता चला है कि फिट्ज को थाइलैंड से ब्रिटेन डिपोर्ट करने के क्रम में नई दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, लेकिन वह यहां से फरार हो गया।

    28 अक्टूबर को लंदन की छूटी उड़ान

    फिट्ज 28 अक्टूबर बैंकाक से उड़ान लेकर नई दिल्ली पहुंचा। यहां से उसे एअर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर लंदन की यात्रा करनी थी। किसी कारणवश वह यह उड़ान नहीं ले पाया। इसके बाद वह पूरे दिन ट्रांजिट जोन में बैठा रहा। नियम के मुताबिक विदेशी यात्री जिनके पास भारत का वीजा नहीं है, वह ट्रांजिट जोन से बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसे में फिट्ज पूरे दिन ट्रांजिट जोन में यहां वहां चक्कर लगाता रहा।

    इसके बाद अगले दिन यानि 29 अक्टूबर को उसने ट्रांजिट जोन से आगे निकलकर इमिग्रेशन अराइवल एरिया का रुख किया। कहा जा रहा है कि अराइवल काउंटर के पास वह कुछ देर तक खड़ा रहा। इसके बाद उसने आसपास देखा और फिर एकाएक सिटी साइड का रुख कर दिया। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा।