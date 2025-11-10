Language
    Lal Quila Blast LIVE Updates:दिल्ली के लाल किले के पास एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे कई गाड़ियाँ आग की चपेट में आ गईं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। धमाके से दुकानों के दरवाज़े और खिड़कियाँ टूट गईं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    By Sonu Suman Mon, 10 Nov 2025 07:44 PM (IST)
    Delhi Blast LIVE News: धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट, 8 की मौत; 16 घायल

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की वीभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं, यह आपको विचलित भी कर सकती हैं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों के दरवाजें व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है।

    धमाके के तुरंत बाद आस-पास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक कंपन महसूस किया गया और दुकानदार एक-दूसरे को फोन कर हालात पूछते नजर आए। वहीं, कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की खबर है।

    दमकल विभाग को कार में धमाके की काल शाम को प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग ने तुरंत छह एंबुलेंस और सात फायर टेंडर मौके पर भेजे। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।

    धमाके के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, धमाका कार में हुआ था लेकिन इसकी प्रकृति और वजह को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद पूरे लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    10 Nov 20258:05:08 PM

    घटना में 16 लोग घायल

    लोकनायक अस्पताल में मरने वालों की बॉडी आने का सिलसिला जारी है। घटना में 16 लोग घायल हो गए। 6 लोगों की हालत गंभीर है। एक की हालत स्थिर बताई जा रही है।

    10 Nov 20257:58:21 PM

    दिल्ली में आतंकी हमले को देखते हुए गुरुग्राम में हाई अलर्ट

    दिल्ली में आतंकी हमले को देखते हुए गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीसीपी वेस्ट को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी दी गई है। चार हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतारा गया है। दिल्ली-गुरुग्राम बार्डर पर नाकेबंदी कर दी गई है। यहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। खासकर दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से आने वाले चालकों व उसमें मौजूद लोगों के पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं।

    10 Nov 20257:41:15 PM

    धमाके में 8 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा गाड़ियां जलीं

    घटना में आठ लोगों की मौत हो गई है। धमाके के बाद 30 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई। जगह-जगह खून बहते दिख रहे हैं। मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित अन्य एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। 

    10 Nov 20257:43:44 PM

    ब्लास्ट काफी जबर्दस्त था: प्रत्यक्षदर्शी

    पहाड़गंज के प्रत्यक्षदर्शी तथा पीड़ित ने नाम और फोटो न देने की शर्त कर बताया कि वह बाल बाल बचे, क्योंकि उनके भाई समान खरीदने चांदनी चौक गए थे। वह वापसी पर उन्हें लाल किले के सामने बुला रहे थे। लेकिन वह नहीं गए। ब्लास्ट काफी तगड़ा था।

    10 Nov 20257:30:47 PM

    एक व्यक्ति उसकी कार पर आकर गिरा: प्रत्यक्षदर्शी

    एक पीड़ित ने बताया कि वह अपनी कार में बैठे थे। जाम की स्थिति थी। गाड़ी में बैठे थे, तभी ब्लास्ट हुआ। एक व्यक्ति उसकी गाड़ी के ऊपर गिरा। उसकी मौत हो चुकी थी।

    10 Nov 20257:28:37 PM

    दुकानों के दरवाजे और खिड़कियां क्षतिग्रस्त

    एक कार में हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों के दरवाजें व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। 