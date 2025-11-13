Delhi Blast: क्या है धमाके में मरे टैटू वाले बिलाल का राज ? J&K का पता फर्जी मिलने से एक और आतंकी का शक
लाल किले के पास हुए विस्फोट में घायल एक और व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 13 हो गई है। मृतक की पहचान बिलाल खान के रूप में हुई है, जिसे पुलिस संदिग्ध मान रही है क्योंकि कोई भी परिजन उससे मिलने नहीं आया और उसका पता भी फर्जी निकला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किले के पास सोमवार को हुए विस्फोट में घायल एक व्यक्ति की बृहस्पतिवार सुबह एलएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें से दस की पहचान हो चुकी है, जबकि तीन क्षत-विक्षित शरीर के लोथड़ों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान दम तोड़ने वाले मृतक की पहचान जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिलाल खान के रूप में हुई है। उसके पास से बरामद दस्तावेज से पुलिस को उसका एड्रेस पता चला।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उसे इस हमले का संदिग्ध माना जा रहा है, क्याेंकि पिछले चार दिन से एलएन अस्पताल में उपचार के दौरान उसका कोई स्वजन मिलने अस्पताल नहीं पहुंचा।
जम्मू एवं कश्मीर पहुंची पुलिस तो पता फर्जी मिला
जब उसके पास से मिले पते पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस गई तो वह पता फर्जी पाया गया। वहां पर बिलाल का कोई स्वजन नहीं मिला। पुलिस को शक है कि ब्लास्ट में बिलाल भी शामिल हो सकता है। लेकिन इसकी पुष्टि अधिकारिक तौर पर पुलिस ने नहीं की है।
बृहस्पतिवार दोपहर को बिलाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए मौलाना आजाद मेडिकल काॅलेज की मोर्चरी में रखवा दिया गया, लेकिन देर शाम मोर्चरी बंद होने तक कोई उसका कोई स्वजन अस्पताल नहीं पहुंचा।
जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात बिलाल खान को घायलावस्था में एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल था और उसकी आंतें फट गई थीं। वह पिछले चार दिन से एलएन अस्पताल के आसीयू वार्ड में भर्ती था जहां बृहस्पतिवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। उसके हाथ पर बीके नाम का टैटू भी गुदा हुआ था।
कोई नहीं आया बिलाल की खैरियत पूछने वाला
पुलिस सूत्रों की मानें तो उपचार के दौरान मारा गया बिलाल जांच एजेंसियों के लिए एक संदिग्ध व्यक्ति के तौर पर सामने आ रहा है। हमले में घायल होने के बाद बिलाल की देखरेख या उसकी खैरियत लेने के लिए उसके परिवार से कोई नहीं आया। इतना ही नहीं, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस को उसके पते पर भेजा गया तो वहां भी कोई नहीं मिला।
ऐसे में बम ब्लास्ट में मारा गया बिलाल पुलिस के लिए एक संदिग्ध व्यक्ति बन गया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर हादसे पहले की सीसीटीवी फुटेज खंगाल बिलाल के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।
वह कहां से आया, किससे मिला और हादसे के वक्त डाॅ. उमर की कार से कितनी दूर था। पुलिस बिलाल के परिवार की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि बिलाल के परिवार के सदस्यों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
