VIDEO: रील के चक्कर में सीधे यमुना में जा गिरे BJP विधायक, AAP नेता ने चुटकी लेकर कसा तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व के बीच भाजपा के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा गया कि यमुना नदी के किनारे पर बीजेपी विधायक रवि नेगी रील बना रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे सीधे नदी में जा गिरे।

