VIDEO: रील के चक्कर में सीधे यमुना में जा गिरे BJP विधायक, AAP नेता ने चुटकी लेकर कसा तंज
दिल्ली में छठ पूजा के बीच, भाजपा विधायक रवि नेगी का यमुना नदी में गिरने का वीडियो वायरल हो गया। रील बनाते समय पैर फिसलने से वे नदी में जा गिरे। आप विधायक संजीव झा ने इस घटना पर तंज कसते हुए भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व के बीच भाजपा के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा गया कि यमुना नदी के किनारे पर बीजेपी विधायक रवि नेगी रील बना रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे सीधे नदी में जा गिरे।
वहीं, उनके साथ मौजूद व्यक्ति ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया लेकिन, वे चंद सेकंड में ही नदी में गिर गए। इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यह भाजपा के विधायक रवि नेगी हैं, जिन्होंने झूठ की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया है।
उन्होंने लिखा कि जुमलेबाजी अब इनका पेशा बन चुका है। शायद इसी झूठ और दिखावे की राजनीति से तंग आकर यमुना मैया ने खुद इन्हें अपने पास बुला लिया।
'झूठ की राजनीति से तंग आकर यमुना मैया ने खुद इन्हें अपने पास बुला लिया', BJP विधायक का वीडियो वायरल#BJPMLA #Videoviral #Delhi pic.twitter.com/B9Sr5Jmikg— Kapil Kumar (@KapilKumar77025) October 28, 2025
बता दें कि बीजेपी के विधायक रविंद्रर नेगी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई लोगों ने इस वीडियो को अपने निजी एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।
