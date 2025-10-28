Language
    दिल्ली के छठ घाटों पर बिछी बिहार चुनाव की बिसात, यमुना की आड़ में कैसे तैयार किया मास्टर प्लान?

    By Nimish Hemant Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    दिल्ली के छठ घाटों पर बिहार चुनाव की चर्चा जोरों पर है। यमुना नदी में छठ पूजा की अनुमति और घाटों पर बेहतर व्यवस्था से श्रद्धालु खुश हैं। लोगों का मानना है कि दिल्ली सरकार के छठ पूजा के इंतजामों का असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा। घाटों पर बिहार के विभिन्न जिलों से आए लोग सरकार की व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं।

    नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। बिहार के विधानसभा चुनाव का रास्ता दिल्ली के 1,000 से अधिक छठ घाटों से होकर भी निकलेगा। जहां दिल्ली में रहते बिहार मूल के 25 लाख लोगों की आस्था हिलोर ले रही थी। जो सूर्य पुत्री यमुना में डूबकी लगाकर भगवान भाष्कर को अर्घ्य देने पर अभिभूत थी। मुख्य मार्गों से घाट तक बिछी कारपेट पर उनका स्वागत खास था।

    यमुना का जल बदबू नहीं दे रहा था, बल्कि छठी मईया के भक्तिभाव के राग में बह सुकून दे रही थी। प्रकाश के इंतजाम हो या सांस्कृतिक आयोजन, सुरक्षा व सफाई की व्यवस्था हो या कपड़े बदलने का इंतजाम, लग नहीं रहा था कि यह बिहार, नहीं दिल्ली के घाट हैं। कुछ लोगों के उद्गार वहां से भी बेहतर व्यवस्था के होने के थे।

    यह बदलाव रातों रात नहीं हुए। इसके पीछे रेखा गुप्ता सरकार के महीनों के प्रयास और प्रतिबद्धता थी। जिसने छठ पूजा को दिल्ली का अपना त्योहार बना दिया। अपने पहले लोकआस्था के महापर्व को शानदार तरीके से संपन्न कराने को लेकर सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

    वहीं, सबसे बड़ा कार्य यमुना नदी में श्रद्धालुओं को पूजा करने की अनुमति देने का रहा, जो पिछले पांच साल से प्रतिबंधित था। दूसरे, यमुना जल की गुणवत्ता में सुधार को लेकर उठाए गए कदमों से पहली बार छठ घाट पर यमुना से बदबू की जगह कलकल जल की आवाज और उसकी खुशबू आ रही है।

    इसी तरह, घाट पर व्रतियों तथा श्रद्धालुओं के लिए हर इंतजाम रहे, जिसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। सोमवार को जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने लाखों व्रती व श्रद्धालु दिल्ली भर में यमुना घाटों के साथ कृत्रिम घाटों पर गए तो उनके जुबान पर सरकार के इंतजाम के साथ बिहार चुनाव की चर्चा थी।

    लोगों ने एक स्वर में कहा कि छठ पूजा को लेकर जिस तरह से दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए हैं और व्यवस्था दी है, वह अद्भूत है। निश्चित ही इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा।

    दिल्ली के छठ घाटों पर एक प्रकार से पूरा बिहार उमड़ा था। हर जिले व क्षेत्र के लोग थे। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा बेगूसराय, सहरसा समेत अन्य स्थानों के लोग मिले जो भाजपा सरकार के इंतजामों को सराहते मिले।

    मैं, आइटीआइ एयरपोर्ट में काम करती हूं। पहली बार यहां आकर अच्छा लगा, पहली बार घाटों को इतना विस्तार दिया गया है कि लोग आराम से स्नान कर अर्घ्य दे सकें। बैठ सकें। अन्यथा धक्का मुक्की की स्थिति रहती थी। खास बात कि महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। - प्रेरणा, समस्तीपुर

    मैं, दिल्ली के दरियागंज में 2002 से हूं, तब से छठ घाट पर नियमित आता रहा हूं, लेकिन इस बार जो व्यवस्था है वह वाकई में शानदार है। पहली बार महसूस कर रहा हूं कि यमुना के जल से बदबू नहीं है। बहुत वर्षों बाद यमुना के जल में डूबकी लगाकर पूजा की जा रही है। इसका फर्क निश्चित ही बिहार चुनाव में पड़ेगा। क्योंकि, बहुत सारे लोग मतदान करने बिहार जाएंगे तो काफी लोग बिहार में रहते अपने परिवार को भाजपा सरकार का महत्व बताएंगे। - अमरजीत पासवान, दरभंगा

    दिल्ली में लोगाें का जो मनोभाव बनेगा, उसका असर निश्चित ही बिहार चुनाव में दिखेगा। दिल्ली राजनीति के केंद्र में रहा है। मानकर चलिए कि 5 से 10 प्रतिशत का योगदान दिल्ली में छठ आयोजन दे सकता है। - वीरू चौधरी, मोतिहारी

    मैं, 22 वर्ष से गणेश नगर में हूं। इस बार घाटों पर व्यवस्था उत्तम है। किसी भी इंतजाम को ले लें। यह बताती है कि इसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। पहली बार लग रहा है कि हम भी दिल्ली के निवासी हैं और छठ यहीं का त्यौहार है। यहां छठ पर्व पर दिल्ली की भाजपा सरकार के इंतजाम, बिहार चुनाव में पार्टी के प्रति सकारात्मक माहौल बनाएंगे। - अमरदीप कुमार, समस्तीपुर