Bird Hit: अकासा एयर की फ्लाइट से टकराया पंछी, तीन साल में 1400 से ज्यादा बर्ड हिट के हुए मामले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुणे से दिल्ली आ रहे अकासा एयर का विमान पक्षी से टकरा गया। विमान की आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंडिंग सुरक्षित रही। जानकारी के अनुसार, विमान ने सुबह 7:50 बजे पुणे से उड़ान भरी थी। यह घटना सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पर हुई।

अकासा की ओर जारी बयान में कहा गया कि विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से उतार लिया गया। अकासा एयर की मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार हमारी इंजीनियरिंग टीम विमान की जांच कर रही है और गहन निरीक्षण के बाद इसे सेवा के लिए छोड़ दिया जाएगा।