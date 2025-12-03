दिल्ली में 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू, अब खूब होगी आपकी बचत; बुकिंग से सुविधाओं तक जानिए सबकुछ

Language
    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    दिल्ली में 'भारत टैक्सी' की पायलट प्रोजेक्ट सेवा शुरू हो गई है, जिसमें कार, ऑटो और बाइक शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस एप का उद्दे ...और पढ़ें

    दिल्ली में ‘भारत टैक्सी’ की पायलट प्रोजेक्ट सेवा शुरू कर दी गई। फाइल फोटो

    नई दिल्ली, प्रेट्र। राजधानी दिल्ली में मंगलवार से ‘भारत टैक्सी’ की पायलट प्रोजेक्ट सेवा शुरू कर दी गई है, जबकि गुजरात में ड्राइवरों के पंजीकरण का काम जारी है। इस सेवा में कार, ऑटो, बाइक शामिल हैं और अब तक इस एप पर 51 हजार से अधिक ड्राइवर पंजीकृत हो चुके हैं।

    सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ‘भारत टैक्सी’ की लांचिंग की जानकारी दी। कहा- इस एप का उद्देश्य देश के कैब व टैक्सी ड्राइवरों को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। साथ ही कमीशन पर भी रोक लगानी है। शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ‘भारत टैक्सी’ एप दिसंबर से ही पूरे देश में शुरू होने की उम्मीद है, जो सहकार टैक्सी कोआपरेटिव लिमिटेड की ओर से संचालित की जाएगी।

    इसके प्रवर्तक गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (अमूल), इफको, कृभको, नेफेड, एनडीडीबी, एनसीईएल, एनसीडीसी और नाबार्ड हैं। यह देश का पहला ऐसा डिजिटल राइड-हेलिंग प्लेटफार्म होगा, जो सहकारी मॉडल के अंदर चलेगा। यूजर फ्रेंडली मोबाइल बुकिंग सिस्टम, पारदर्शी किराया, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग, सुरक्षित और सत्यापित ड्राइवर आनबोर्डिंग, बहुभाषी इंटरफेस सपोर्ट व 24 घंटे ग्राहक सेवा इसकी प्रमुख विशेषताएं होंगी। इसमें ड्राइवर अपनी हर राइड से पूरी कमाई बिना किसी कटौती के प्राप्त करेंगे। साथ ही यात्रियों को भी सस्ती और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।

    दिल्ली मेट्रो सहित विभिन्न परिवहन से जुड़ा एप

    एप को दिल्ली मेट्रो सहित विभिन्न परिवहन सेवाओं से जोड़ा गया है, ताकि यात्रियों को एकीकृत बुकिंग की सुविधा मिले। दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी के जरिये यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है।

    सहारा के जमाकर्ताओं को 6,841.86 करोड़ रुपये लौटाए गए

    अमित शाह ने बताया कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को 6,841.86 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। यह राशि 35.44 लाख जमाकर्ताओं को मिली है।