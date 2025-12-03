Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीडीए की बल्ले-बल्ले, प्लॉट नीलामी के आधार मूल्य में बदलाव से झोली में आए 1494.67 करोड़ रुपये

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने प्लॉट नीलामी के आधार मूल्य में बदलाव करके 1494.67 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस सफलता से डीडीए की आर्थिक स्थिति में ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को भूखंडों के लिए निर्धारित आधार मूल्य से करीब ढाई गुना अधिक राजस्व मिला है। डीडीए ने ई-नीलामी के लिए रखे गए भूखंडों का कुल आधार मूल्य 629 करोड़ रुपये तय किया था, जबकि इसके मुकाबले 1494.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले कई बार व्यावसायिक श्रेणी के भूखंड नहीं बिक पाते थे। इसके कारणों का पता लगाने के लिए एलजी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर नियमों में बदलाव किया गया। पहले आधार मूल्य सर्किल रेट का दोगुना होता था, जिसके कारण कई लोग नीलामी में हिस्सा नहीं लेते थे।

    इस बार इसे घटाकर 1.5 गुना रखा गया। इसी तरह संस्थागत श्रेणी में भी आधार मूल्य कम किया गया। ई-नीलामी के लिए पांच श्रेणियों में 81 भूखंड रखे गए थे। इनमें सबसे अधिक राजस्व द्वारका सेक्टर-27 में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए रखे गए दो भूखंडों से मिला।

    दोनों भूखंडों का आधार मूल्य 254.94 करोड़ रुपये था, जिनकी नीलामी 642.49 करोड़ रुपये में हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि उपलब्ध सुविधाओं के कारण द्वारका एक आकर्षक आवासीय क्षेत्र बन गया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड, भारत वंदना पार्क, यशोभूमि, नया खेल परिसर आदि के कारण इस क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य में तेजी आई है।

    श्रेणीवार विवरण

    श्रेणी भूखंडों की संख्या आधार मूल्य (करोड़ रुपये) बोली लगी (करोड़ रुपये)
    ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी 2 254.94 642.49
    औद्योगिक 41 53.08 272.39
    संस्थागत 10 224.80 307.71
    आवासीय 17 52.05 166.06
    व्यावसायिक 10 44.32 106.02

     