Delhi Shabdotsav 2026: भजन क्लबिंग में झूम उठी आस्था, शब्दोत्सव में दिखा भक्ति का नया अवतार

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। भक्ति की कोई एक परिभाषा नहीं होती, लेकिन जब आस्था में आधुनिकता का तड़का लगता है तो वह युवा पीढ़ी के लिए उत्सव बन जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा शब्दोत्सव के समापन समारोह में देखने को मिला। जहां पारंपरिक भजनों और आधुनिक क्लबिंग के अनूठे संगम ने पूरे स्टेडियम को शिवमय कर दिया।

जैसे ही मंच से गगन राठौड़ की आवाज में मेरा भोला है भंडारी की स्वर लहरियां गूंजीं, उम्र की सारी दीवारें टूट गईं। एक तरफ नगाड़ों की पारंपरिक थाप थी तो दूसरी तरफ आधुनिक बीट्स का रोमांच। इस भजन क्लबिंग ने उस भ्रांति को तोड़ दिया कि युवा धर्म से दूर हो रहे हैं। यहां हर धड़कन महादेव के नाम थी और हर कदम आध्यात्मिक संगीत के जादू में बंधा था।



मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित दिल्ली शब्दोत्सव में झूमते लोग । चंद्र प्रकाश मिश्र भजन क्लबिंग और जैन जी का उत्साह

कार्यक्रम का आकर्षण रहे भजन क्लबिंग का ऐसा रंग जैन जी और बुजुर्गों के समूह पर चढ़ा कि वे खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। बुजुर्गों और युवाओं ने जब एक साथ ताल से ताल मिलाया तो यह स्पष्ट हो गया कि अगर धार्मिक भजनों को आधुनिक लय में पिरोया जाए, तो नई पीढ़ी अपनी जड़ों पर गर्व करना जानती है।

इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भक्ति के इस महासागर में जोश तब और बढ़ गया जब महाराष्ट्र का प्रसिद्ध सिंह गर्जना बैंड मैदान में उतरा। नगाड़ों की भारी गूंज और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के जयकारों ने माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर दी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव और शक्ति का मिलन हो रहा हो।