बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू, मयूर विहार से AIIMS﻿ तक का हिस्सा होगा सिग्नल-मुक्त

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा चरण इस बात का उदाहरण है कि जब विभाग बिना मंजूरी के काम शुरू करते हैं तो जनता और सरकार को किस तरह परेशानी होती है। मंजूरी के अभाव में यह परियोजना 10 साल से अटकी हुई थी। दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद, पेड़ों को हटाने की बाधा दूर हो गई है।

हालाँकि, इसमें 10 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट की समिति की मंजूरी के बाद, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने प्रक्रिया पूरी की और वन विभाग की अनुमति से, परियोजना के इस हिस्से पर काम में बाधा डालने वाले पेड़ों को हटा दिया। इस परियोजना का 95% काम पूरा हो चुका है। पेड़ों को हटाने के बाद, अब दोनों 250 मीटर के हिस्से पर काम चल रहा है।

इन हिस्सों के लिए पिलर का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत, सराय काले खां से मयूर विहार फेज 1 तक साढ़े तीन किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था, और इसे 2017 तक पूरा किया जाना था।

अब, इस परियोजना के एक साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद, मयूर विहार फेज़ 1 से एम्स तक सिग्नल-मुक्त कॉरिडोर जनता को समर्पित किया जाएगा। बारापुला फेज़ 3 परियोजना की आधारशिला 23 सितंबर, 2014 को रखी गई थी, लेकिन काम एक साल बाद ही शुरू हो सका।

बारापुला फेज 3 बारापुला फेज़ 3 में, सराय काले खां से मयूर विहार तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। यह 3.5 किलोमीटर लंबा है। यह 8-लेन कॉरिडोर 35 मीटर चौड़ा है। पूरा होने पर, मयूर विहार से एम्स तक का 9.5 किलोमीटर का हिस्सा सिग्नल-मुक्त हो जाएगा।

इस सड़क पर कोई लाल बत्ती नहीं होगी। कॉरिडोर का 90 प्रतिशत से अधिक संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है। बारापुला के अंतर्गत अन्य खंडों में तीन-तीन लेन का निर्माण किया गया है, जबकि इस पुल के दोनों खंडों में चार-चार लेन हैं। इस पर एक फुटपाथ और साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है।

किसानों ने परियोजना के बीच में कुछ ज़मीन पर दावा किया था, जिससे यमुना खादर में दो जगहों पर काम रुक गया था। परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों हिस्सों को मिलाकर किसानों की साढ़े आठ एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी। राजस्व विभाग ने यमुना खादर में इस ज़मीन की नाप-जोख की और अधिग्रहण कर लिया।



लागत में 300 करोड़ की वृद्धि हुई इस काम के पूरा होने के बाद, मयूर विहार फेज़ 1 से एम्स तक का 9.5 किलोमीटर का रास्ता सिग्नल-फ्री हो जाएगा, जिससे पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आना-जाना आसान हो जाएगा। देरी के कारण, परियोजना की शुरुआती लागत ₹964 करोड़ बढ़कर ₹1,200 करोड़ से ज़्यादा हो गई है।

केंद्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत मयूर विहार फेज़-1 स्थल के पास कुल 155 पेड़ थे। इनमें से 10 पेड़ मरने के कगार पर थे और उन्हें हटा दिया गया है। 111 पेड़ों को संरक्षित किया गया है और उन्हें नहीं हटाया जाएगा। इनमें से 107 की हल्की छंटाई की गई है।

परियोजना में देरी के लिए अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी 7 अक्टूबर को, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में देरी करने और लागत बढ़ाने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जाँच के आदेश दिए। एसीबी मामले की जाँच कर रही है। इस परियोजना पर काम कर रही कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ₹35 करोड़ में विवाद निपटाने को तैयार थी, लेकिन आप सरकार ने पैसा देने से इनकार कर दिया और बाद में इसी मामले में कंपनी को ₹175 करोड़ का भुगतान किया।

बारापुला फेज-2 के तहत, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया था। इसकी योजना शीला दीक्षित सरकार के दौरान बनाई गई थी। काम 2013 में शुरू होकर 2015 में पूरा होना था, लेकिन परियोजना 2018 में पूरी हुई। रेलवे लाइन के कारण देरी हुई। इस परियोजना पर ₹530 करोड़ खर्च हुए। यह लगभग 2 किलोमीटर लंबी है।



