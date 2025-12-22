हिंदुओं के नसंहार पर VHP विरोध में उतरा, बांग्लादेश उच्चायोग के घेराव और राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह विरोध देशभर के जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव किया जाएगा।

उधर, भारतीय बौद्ध संघ (बीबीएस) ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता, लूट, भीड़ हत्या, दुष्कर्म के साथ ही घरों, दुकानों व मंदिरों में आगजनी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मो. युनूस के विरुद्ध में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है।

बीबीएस के अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने कहा कि एक वर्ष से बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से सत्ता की मिलीभगत से बौद्धों के साथ ही हिंदुओं, सिखों और ईसाई समेत अन्य धर्म के अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया जा चुका है।

बांग्लादेश में हिंसा में अब तक अल्पसंख्यकों के साथ चार हजार से अधिक आपराधिक घटनाएं हो चुकी है और एक हजार से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। उनके अनुसार, यह वे मामले हैं, जो प्रकाश में आए है, वास्तविक घटनाएं कई गुना अधिक हो सकती हैं।