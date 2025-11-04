किसानों को मिलेगा सम्मान, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2025 की तैयारियां शुरू
भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव अनिल दुबे ने जयंत चौधरी से मुलाकात की। यह पुरस्कार कृषि, समाज सेवा और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाएगा, खासकर किसानों को। आयोजन 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में होगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान अवार्ड समारोह और किसान सम्मान से संबंधित अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस अवार्ड का उद्देश्य उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करना है, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह के आदर्शों से प्रेरित होकर कृषि, समाज सेवा और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। खासतौर पर यह अवार्ड किसानों को उनके उत्कृष्ट योगदान और समाज के प्रति उनकी सेवा के लिए दिया जाएगा।
बताया गया कि आयोजन 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा। अनिल दुबे ने जयंत चौधरी को गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने पर बधाई दी।
