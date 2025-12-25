दिल्ली के वसंत कुंज में प्रकाशित हुआ अटल स्तंभ, सुशासन की दिखाएगा राह
दिल्ली के वसंत कुंज में अटल स्तंभ का प्रकाशन हुआ, जो सुशासन की राह दिखाएगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेकर सार्वजनिक कल्याण ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर वसंत कुंज स्थित बी-चार में नव-निर्मित अटल स्तंभ का लोकार्पण किया गया। यह स्तंभ सुशासन की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की नसीहतों को जन-जन तक पहुंचाएगा।
इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वसंत कुंज पाकेट-सी पुलिस कालोनी स्थित पार्क का उद्धाटन स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके 31 आरडब्ल्यूए के अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया।
अटल जयंती के मौके पर रजोकरी गांव में दो दिवसीय टेनिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट के छठवें संस्करण का आयोजन किया गया। आयोजक स्थायी समिति के सदस्य व निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने कहा कि खेल के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। कहा स्वस्थ युवा ही देश, समाज और परिवार को सशक्त बनाने में महती भूमिका निभा सकता है।
ऐसे में क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जा रहा है। इस बार स्पर्धा में कुल 17 टीमों ने प्रतिभाग किया गया। फाइनल मुकाबला बृहस्पतिवार को रजोकरी व किशनगढ़ की टीम के बीच खेला गया।
किशनगढ़ की टीम ने रजोकरी के हराकर खिताब पर कब्जा किया। विजेता टीम को 31 हजार, उप विजेता को 21 हजार व तृतीय स्थान पर रही टीम को 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।
