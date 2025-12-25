'अटल जी ने राजनीति को मर्यादा और सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया', CM रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बाधाएं आती हैं आएं, घोर प्रलय की घोर घटाएं...। कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित भव्य 'राष्ट्रीय कवि सम्मेलन' में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल जी की इन कालजयी पंक्तियों को स्वर दिया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल जी को श्रद्धा-सुमन अर्पित किया करते हुए कहा कि अटल जी का जीवन हमारे लिए दर्शन है और उनके विचार ही शासन का आधार हैं। उन्होंने कहा कि 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली को उसकी तकलीफों से उबारने के लिए हमारी टीम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जिस प्रकार अटल जी ने राजनीति को मर्यादा और सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वही, संस्कार आज दिल्ली सरकार की कार्यशैली में झलकती हैं।
मेट्रो के रूप में दिया प्रगति का उपहार
अटल जी के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेट्रो का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है। वह अटल जी की ही दूरदर्शिता का परिणाम है। 24 दिसंबर 2002 को उन्होंने स्वयं पहली टिकट खरीदकर जिस सफर की शुरुआत की थी।
वह आज विकसित दिल्ली के संकल्प को गति दे रहा है। उन्होंने मंच पर उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा की यह टीम प्रतिदिन अटल जी के विचारों से ऊर्जा लेकर दिल्ली को संवारने में जुटी है।
इस अवसर पर कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने इस आयोजन को 'कवि-मन' और 'महामन' का संगम बताया। कार्यक्रम में अकादमी की पत्रिका 'इन्द्रप्रस्थ भारती' के विशेषांक का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन में देश के विख्यात कवियों ने अपनी वाणी से अटल जी को काव्यांजलि अर्पित की।
