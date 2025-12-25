'अटल जी ने राजनीति को मर्यादा और सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया', CM रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बाधाएं आती हैं आएं, घोर प्रलय की घोर घटाएं...। कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित भव्य 'राष्ट्रीय कवि सम्मेलन' में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल जी की इन कालजयी पंक्तियों को स्वर दिया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।



इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल जी को श्रद्धा-सुमन अर्पित किया करते हुए कहा कि अटल जी का जीवन हमारे लिए दर्शन है और उनके विचार ही शासन का आधार हैं। उन्होंने कहा कि 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली को उसकी तकलीफों से उबारने के लिए हमारी टीम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जिस प्रकार अटल जी ने राजनीति को मर्यादा और सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वही, संस्कार आज दिल्ली सरकार की कार्यशैली में झलकती हैं।