यमुनापार में छह अटल कैंटीन का शुभारंभ, झुग्गी बस्ती के लोगों को पहले दिन मिला मुफ्त भोजन
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने यमुनापार में छह अटल कैंटीन खोली हैं, जहाँ झुग्गी बस्ती के लोगों को पहले दिन मुफ्त में खाना मिला। अब पाँच रुपये में भो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने यमुनापार में भारत रत्न व पूर्व पीएम अटल बिहारी बाजपेई की 100वीं जयंती पर यमुनापार में छह स्थानों पर अटल कैंटीन खोली है। यह कैंटीन झुग्गी बस्ती के पास खाेली गई हैं। पहले दिन झुग्गी के लोगों ने मुफ्त में खाना खाया। पांच रुपये में भोजन मिलने पर लोग दिल्ली सरकार से खुश दिखे।
शुक्रवार से इन कैंटीन में पांच रुपये में खाने की एक थाली मिलेगी। थाली लेने के लिए लोगों को टोकन लेना पड़ेगा, इसके लिए उनकी फोटो भी क्लिक की जाएगी। आश्रय सुधार बोर्ड ने ऐसा आनलाइन सिस्टम तैयार किया है। दोबारा से कोई व्यक्ति थाली नहीं ले सकता। दोबारा से थाली लेने के लिए उसे तीन घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि यह कैंटीन सरकारी अस्पतालों के पास भी खोली जाए।
केंद्रीयमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने विधायक डा. अनिल गोयल व पार्षद नीमा भगत, राजू साईं के साथ रानी गार्डन क्षेत्र में कैंटीन का उद्धाटन किया। नेताओं ने कैंटीन के फायदे बताए। कैंटीन में आने वाले लोगों ने कहा कि पांच रुपये में भोजन मिलना एक सपने के जैसा है। पांच रुपये में ऐसी खाद्य सामग्री नहीं मिलती, जिससे पेट भर जाए। सरकार ने निम्न वर्ग के लिए सोचा।
वहीं, इस मौके पर भाजपा की जिला महामंत्री गीता शर्मा, दीपक मल्होत्रा, राजेश साहनी, डिंपल खन्ना, रविंदर परमार, संजय शर्मा, कपिल राणा समेत कई मौजूद रहे। शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने झिलमिल व सीमापुरी में कैंटीन शुरू की।
रोहतास नगर के विधायक जीतेंद्र महाजन ने लालबाग झुग्गी व नंद नगरी में कैंटीन शुरू की। शिव विहार चौक पर दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कैंटीन शुरू की और खाना भी खाया।
अटल जी आज भी हमारें विचारों में जिंदा है : मनोज तिवारी
भाजपा के नवीन शाहदरा जिले में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई की जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद मनोज तिवारी रहे। इसमें जिलाध्यक्ष डा. यूके चौधरी, मास्टर विनोद कुमार, महामंत्री दुष्यंत वर्मा, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल, पार्षद अनिल गौड, प्रीति गुप्ता भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी मौजूद रहे।
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई आज भी हमारें दिलों में जिंदा हैं। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार जिस सुशासन से जनहित के कई कार्य कर रही है वह परम श्रद्धेय अटल जी की कल्पनाओं का साकार रूप है।
सैनी एन्क्लेव में जरूरतमंद लोगों को वितरीत की गई जैकेट
पूर्व पीएम की जयंती पर सैनी एन्क्लेव में जरूरतमंद लोगों को जैकेट वितरीत की गई। सुशासन दिवस के रूप में अटल जी को याद किया गया। भाजपा नेता सुशील तिवारी ने कहा कि अटल जी ने भारत को नई दिशा दी है।
उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस और तुलसी दिवस के अवसर पर 250 तुलसी के पौधे भी वितरीत किए गए। लोगों ने प्रदूषण कम करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। इस मौके पर थानाध्यक्ष मनीष कुमार राज कुमार शर्मा, रमेश शर्मा पिल्लू, एसके गंभीर, संदीप गुप्ता, राज कुमार भाटिया, बीके गोयल, आनंद, भूटानी, अशोक अग्रवाल मौजूद रहे।
जयंती पर उज्ज्वला योजना के फार्म भरवाए गए
ईस्ट विनोद नगर में पूर्व पीएम की जयंती पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक जागरूकता एवं फार्म भरने का शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर निहाल गैस एजेंसी द्वारा लगाया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारत पेट्रोलियम मंत्रालय के आधीन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चेयरमैन राजकुमार ढिल्लो के सानिध्य में हुआ।
इसमें पटपड़गंज विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह नेगी, पार्षद शशि चांदना, सरला चौधरी मौजूद रही। राजकुमार ढिल्लो ने कहा कि 27 दिसंबर को त्यागराज स्टेडियम में 5100 गैस सिलेंडरों का वितरण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किए जाएंगे।
महिला आश्रम में मनाई जयंती
लायन्स क्लब दिल्ली किरण ने पूर्व पीएम की जयंती, शिक्षा प्रवर्तन पंडित मदन मोहन मानवीय की याद में जैन महिला आश्रम में मनाया गया।
महिलाओं को गर्म कपड़े वितरीत कि गए। शिक्षाविद डा. अंजली गुप्ता ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए कहा लायन्स क्लब दिल्ली किरण शिक्षा क्षेत्र में निरंतर गतिशील सेवा कार्यकर्ता है। आईपैक्स भवन में निशुल्क कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं। सैकड़ों युवक-युक्तियां को उन्हें न केवल प्रशिक्षित किया गया है। नको नौकरी भी उपलब्ध करवाई गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान लायन विकास बंसल, अमित गोयल, योगेन्द्र बंसल, संजय अग्रवाल, संजय जैन मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।