दिल्ली के इस पार्क का बदल गया नाम, खासियत ऐसी की दिल खुश हो जाए 

पहले इसका नाम सदभावना पार्क था। यहां पूर्व प्रधानमंत्री की एक मूर्ति भी जल्द लगाई जाएगी। एलजी और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहां वक्त बिताने के लिए आएं। प्रकृति का आनंद लें। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजीव वर्मा और डीडीए के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।



यह पार्क राजघाट के सामने रिंग रोड पर स्थित है। इसमें फार्मल लान, सफेद संगमरमर के रास्ते, छायादार खाने की जगहें, फव्वारे, शौचालय जैसी सार्वजनिक सुविधाएं और खुले मनोरंजन क्षेत्र हैं। यहां मुख्य आकर्षण का केंद्र एक शानदार मूर्ति है, जिसमें पांच सफेद घोड़े दिखाए गए हैं। यह मूर्ति एक पानी के कुंड और फव्वारों से घिरी हुई है, जो पार्क की सुंदरता को और बढ़ा रही है।



डीडीए अधिकारियों ने बताया कि पार्क की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक क्लाक टावर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र के पास एक प्रस्तावित फूड वैन सुविधा आगंतुकों के लिए रिफ्रेशमेंट का विकल्प देगी। यह एक बड़े लैंडस्केप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस योजना में 35 एकड़ इलाके में फैली ग्रीन बेल्ट शामिल है जो रिंग रोड के किनारे लगभग 1.7 किमी लंबाई में फैली हुई है।



