दिल्ली के इस पार्क का बदल गया नाम, खासियत ऐसी की दिल खुश हो जाए
दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर सद्भावना उद्यान का नाम बदलकर ‘अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान’ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर एलजी वीके सक्सेना ने ‘अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान’ का नामकरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल रहीं। उन्होंने 11 एकड़ की हरी-भरी जगह को अटल बिहारी वाजपेयी को एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया है।
पहले इसका नाम सदभावना पार्क था। यहां पूर्व प्रधानमंत्री की एक मूर्ति भी जल्द लगाई जाएगी। एलजी और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहां वक्त बिताने के लिए आएं। प्रकृति का आनंद लें। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजीव वर्मा और डीडीए के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
यह पार्क राजघाट के सामने रिंग रोड पर स्थित है। इसमें फार्मल लान, सफेद संगमरमर के रास्ते, छायादार खाने की जगहें, फव्वारे, शौचालय जैसी सार्वजनिक सुविधाएं और खुले मनोरंजन क्षेत्र हैं। यहां मुख्य आकर्षण का केंद्र एक शानदार मूर्ति है, जिसमें पांच सफेद घोड़े दिखाए गए हैं। यह मूर्ति एक पानी के कुंड और फव्वारों से घिरी हुई है, जो पार्क की सुंदरता को और बढ़ा रही है।
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि पार्क की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक क्लाक टावर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र के पास एक प्रस्तावित फूड वैन सुविधा आगंतुकों के लिए रिफ्रेशमेंट का विकल्प देगी। यह एक बड़े लैंडस्केप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस योजना में 35 एकड़ इलाके में फैली ग्रीन बेल्ट शामिल है जो रिंग रोड के किनारे लगभग 1.7 किमी लंबाई में फैली हुई है।
At the naming of the Atal Bihari Vajpayee Sadbhavana Park, accompanied by Hon’ble CM Smt @gupta_rekha today. A bust/statue of Atal Ji will also soon be installed at the site.— LG Delhi (@LtGovDelhi) December 25, 2025
Along the ramparts of the walled city opposite the Samadhi complex on Ring Road, this newly developed… pic.twitter.com/bNfqn2siRh
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।