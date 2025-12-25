Language
    दिल्ली के इस पार्क का बदल गया नाम, खासियत ऐसी की दिल खुश हो जाए 

    By Sanjeev Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:03 PM (IST)

    दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर सद्भावना उद्यान का नाम बदलकर ‘अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान’ ...और पढ़ें

    एलजी वीके सक्सेना ने ‘अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान’ का नामकरण किया।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर एलजी वीके सक्सेना ने ‘अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान’ का नामकरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल रहीं। उन्होंने 11 एकड़ की हरी-भरी जगह को अटल बिहारी वाजपेयी को एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया है।

    पहले इसका नाम सदभावना पार्क था। यहां पूर्व प्रधानमंत्री की एक मूर्ति भी जल्द लगाई जाएगी। एलजी और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहां वक्त बिताने के लिए आएं। प्रकृति का आनंद लें। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजीव वर्मा और डीडीए के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

    यह पार्क राजघाट के सामने रिंग रोड पर स्थित है। इसमें फार्मल लान, सफेद संगमरमर के रास्ते, छायादार खाने की जगहें, फव्वारे, शौचालय जैसी सार्वजनिक सुविधाएं और खुले मनोरंजन क्षेत्र हैं। यहां मुख्य आकर्षण का केंद्र एक शानदार मूर्ति है, जिसमें पांच सफेद घोड़े दिखाए गए हैं। यह मूर्ति एक पानी के कुंड और फव्वारों से घिरी हुई है, जो पार्क की सुंदरता को और बढ़ा रही है।

    डीडीए अधिकारियों ने बताया कि पार्क की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक क्लाक टावर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र के पास एक प्रस्तावित फूड वैन सुविधा आगंतुकों के लिए रिफ्रेशमेंट का विकल्प देगी। यह एक बड़े लैंडस्केप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस योजना में 35 एकड़ इलाके में फैली ग्रीन बेल्ट शामिल है जो रिंग रोड के किनारे लगभग 1.7 किमी लंबाई में फैली हुई है।