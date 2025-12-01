असम राइफल्स को भारतीय सेना के समान मिलेगी सैलरी? वेतन-पेंशन पर केंद्र सरकार को 3 महीने में लेना है निर्णय

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। भारतीय सेना के समान वेतन की लंबे समय से मांग कर रहे असम राइफल्स एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। इसी मुद्दे से जुड़ी एसोसिएशन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह असम राइफल्स और भारतीय सेना के बीच सैलरी में बराबरी के मुद्दे पर तीन महीने के अंदर फैसला करे।



असम राइफल्स एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश मेहता व न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की पीठ ने कहा कि असम याचिकाकार्त एसोसिएशन सरकार के सामने एक प्रतिवेदन पेश करें।

