जब जीत गया था तो आचानक हारा कैसे AAP उम्मीदवार? MCD उपचुनाव की 1 सीट के नतीजे को कोर्ट में चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी के 12 सीटों में उप चुनाव में अशोक विहार वार्ड-65 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट पहुंच गई है। रोहिणी कोर्ट में दायर याचिका पर अब 24 दिसंबर को सुनवाई होगी।

आप के अनुसार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहले “आप” उम्मीदवार को जीता हुआ दिखाया गया, लेकिन बाद में भाजपा उम्मीदवार को जिता दिया गया। वहीं, भाजपा ने आप के इस कदम को जनादेश का अपमान बताया है।

आप प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिनों पहले एमसीडी के उपचुनाव में अशोक विहार के वार्ड नंबर 65 में “आप” के उम्मीदवार जीत गए थे।

चुनाव आयोग की वेबसाइट और एप पर भी अपडेट कर दिया गया था कि “आप” प्रत्याशी अशोक विहार वार्ड से चुनाव जीत गया है, लेकिन बाद में वहां पता नहीं क्या गड़बड़ी की गई कि उस परिणाम को वेबसाइट से हटा दिया गया।