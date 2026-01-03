अशोक नगर में जल्द बनना शुरू होगा अंडरपास, वजीरपुर रोड पर भी डबल डेकर फ्लाईओवर का होगा निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दुर्गापुरी स्थित कैंप कार्यालय में शनिवार शाम को उत्तर पूर्वी जिले के सांसद ने जनसुनवाई आयोजित की। इस जनसुनवाई में आरडब्ल्यूए, सामाजिक संगठनों व स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सांसद के सामने रखा।

हर्ष विहार, न्यू अशोक नगर, मीत नगर क्षेत्र के लोगों ने सांसद के सामने शिकायत रखी कि अशोक नगर में वर्षों से अंडरपास बनने की बात चल रही है, लेकिन बन नहीं रहा है। लोगों को कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। बीच में रेलवे लाइन पड़ रही है।

लोगों की शिकायतें व समस्याएं सुनने के बाद सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अशोक नगर अंडरपास जल्द ही बनेगा। अंडरपास बनने में आ रही बाधाओं को दूर कर लिया गया है। वजीराबाद रोड से मंडोली गांव की ओर जाने वाले सेवाधाम रोड को भी चौड़ा करने का प्रयास तेज कर दिया है।

रोड नंबर 65 से अतिक्रमण हटाया जाएगा। दावा किया कि वजीराबाद रोड पर बन रहा डबल डेकर फ्लाईओवर डेढ़ माह के अंदर मेट्रो सेवा के साथ शुरू हो जाएगा। इससे वजीराबाद रोड पर लगने वाले जाम से लाखों लोगों को मुक्ति मिलेगी। सांसद ने कहा कि लोनी रोड का नाला बनने के बाद जल जमाव की स्थिति से छुटकारा मिलेगा।

वजीराबाद रोड पर अशोकनगर से गगन सिनेमा के आगे बने बड़े नाले तक पीडब्ल्यूडी द्वारा नाला बीच में बनेगा, जिससे यहां होने वाले जल जमाव से भी मुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि जेल रोड के लिए जरूरी राशि आवंटित हो गई है, बाकी की प्रक्रिया पूरी कर उसे भी शीघ्र जनता को समर्पित किया जाएगा।