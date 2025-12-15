World Book Fair 2026 में दिखेगी भारतीय सेना की शौर्य गाथा, किताबें और तेजस-INS विक्रांत की रेप्लिका होगी खास

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। पुस्तकों के सालाना महाकुंभ में इस बार भारतीय सेना की शौर्य गाथा सुनाई और दिखाई जाएगी। इस विषय पर प्रकाशित करीब 500 पुस्तकें विशेष रूप से प्रदर्शित होंगी। साथ ही अर्जुन टैंक, लडाकू विमान तेजस एवं आइएनएस विक्रांत की प्रतिकृति के साथ देश की तीनों सेनाओं- सेना, नौसेना और वायु सेना- का प्रदर्शन भी दर्शाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन 10 से 18 जनवरी के मध्य भारत मंडपम में होगा। मेले की थीम रखी गई है - 'भारतीय सैन्य इतिहास : 75 वर्ष की वीरता और ज्ञान'। मेले में लगभग एक हजार प्रकाशकों की भागीदारी रहेगी। तीन हजार के आसपास स्टाल होंगे व नौ दिनों के दौरान 600 से कार्यक्रम रखे जाएंगे।