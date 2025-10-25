अब सीएमश्री विद्यालयों का हिस्सा होगा आर्म्ड फोर्सेज प्रिपेटरी स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल को लेकर बदलाव नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार की कुछ प्रमुख शैक्षणिक पहलों को अब एक साथ लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल (एएफपीएस) को सीएमश्री स्कूल के ढांचे में शामिल कर लिया गया है।

