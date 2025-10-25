Language
    अब सीएमश्री विद्यालयों का हिस्सा होगा आर्म्ड फोर्सेज प्रिपेटरी स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल को लेकर बदलाव नहीं

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल को सीएमश्री स्कूल योजना में शामिल किया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को और भी बेहतर बनाना है। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, इस परिवर्तन के बावजूद, पहले की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहेगा।

    सीएमश्री स्कूल आधिकारिक तौर पर दिसंबर से शुरू किए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार की कुछ प्रमुख शैक्षणिक पहलों को अब एक साथ लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल (एएफपीएस) को सीएमश्री स्कूल के ढांचे में शामिल कर लिया गया है।

    हालांकि, एएफपीएस अपने मौजूदा ढांचे और कार्यक्रमों के साथ संचालन जारी रखेगा। वहीं, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल फिलहाल स्वतंत्र रूप से संचालित होगा। इसकी शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा।

    अधिकारियों के अनुसार, सीएमश्री स्कूल आधिकारिक तौर पर दिसंबर से शुरू किए जाएंगे चूंकि दिल्ली सरकार फिलहाल अपनी प्रमुख शिक्षा पहलों को एकीकृत करने पर काम कर रही है।

    सीएमश्री स्कूल में एएफपीएस के अलावा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस को भी शामिल किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए, सीएमश्री स्कूल में छठवीं से आठवीं तक की खाली सीटों को भरने के लिए 13 सितंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी।

    जिसमें कुल 60,401 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि सीटें लगभग पांच हजार थी। अधिकारियों के मुताबिक एएफपीएस के सीएमश्री स्कूल में शामिल होने से इसके संचालन के हर पहलू पर अधिक ध्यान और समर्थन मिलेगा।

    दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल छठवीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आवासीय कार्यक्रम उपलब्ध कराता है, जिसमें अकादमिक शिक्षा के साथ दस ओलंपिक खेलों में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाता है।

    प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा पहचान पर आधारित होती है। अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए लेटरल एंट्री की सुविधा भी उपलब्ध है।

