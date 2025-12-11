AP Dhillon के कॉन्सर्ट से माेबाइल फोन चोरी करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह पकड़ा, 40 हाई एंड मोबाइल फोन बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह से 40 हाई-एंड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इससे iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 सीरीज, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Fold 6 सहित OnePlus, Vivo, Oppo और अन्य कंपनियों के महंगे फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। यह वही गिरोह है, जिसने 07 दिसंबर 2025 को IGI स्टेडियम में हुए AP Dhillon कॉन्सर्ट के दौरान कई महंगे मोबाइल चोरी किए थे। क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज-1 की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के नेतृत्व में एसआई रंजीत सिंह, एसआई गुमान सिंह, एएसआई संदीप चावला, एचसी सौरव और एचसी मनीष शामिल थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 48 घंटे लगातार ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को दबोचा।

टीम ने 8 दिसंबर से आरोपियों की टेक्निकल सर्विलांस शुरू की थी, लेकिन गिरोह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। अंततः 09 दिसंबर 2025 को टीम ने यमुना विहार मेट्रो स्टेशन, वजीराबाद रोड के पास एक ग्रे मारुति इग्निस कार को रोककर चारों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलमान (35), इमरान (28), शाहरुख (32) और वसीम (25) के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान वाहन से 40 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें कई फोन दिल्ली के प्रशांत विहार, शाहबाद डेयरी और आईपी एस्टेट थानों में दर्ज हालिया मामलों से जुड़े पाए गए। फोन चोरी करने के बाद गिरोह इन्हें तुरंत गाज़ियाबाद के ग्रे मार्केट में बेच देता था, जिससे रिकवरी लगभग असंभव हो जाती थी।

पूछताछ में सरगना सलमान ने खुलासा किया कि वह अशिक्षित है और अपनी जरूरतों तथा शौक पूरा करने के लिए उसने यह गिरोह बनाया। गिरोह भीड़भाड़ वाली जगहों, म्यूजिक कॉन्सर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, शराब की दुकानों के बाहर की भीड़ और बाजारों को निशाना बनाता था।