Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AP Dhillon के कॉन्सर्ट से माेबाइल फोन चोरी करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह पकड़ा, 40 हाई एंड मोबाइल फोन बरामद

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:18 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से 40 हाई एंड मोबाइल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह से 40 हाई-एंड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

    इससे iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 सीरीज, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Fold 6 सहित OnePlus, Vivo, Oppo और अन्य कंपनियों के महंगे फोन बरामद किए गए हैं।

    बरामद मोबाइलों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। यह वही गिरोह है, जिसने 07 दिसंबर 2025 को IGI स्टेडियम में हुए AP Dhillon कॉन्सर्ट के दौरान कई महंगे मोबाइल चोरी किए थे।

    क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज-1 की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के नेतृत्व में एसआई रंजीत सिंह, एसआई गुमान सिंह, एएसआई संदीप चावला, एचसी सौरव और एचसी मनीष शामिल थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 48 घंटे लगातार ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को दबोचा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम ने 8 दिसंबर से आरोपियों की टेक्निकल सर्विलांस शुरू की थी, लेकिन गिरोह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। अंततः 09 दिसंबर 2025 को टीम ने यमुना विहार मेट्रो स्टेशन, वजीराबाद रोड के पास एक ग्रे मारुति इग्निस कार को रोककर चारों को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलमान (35), इमरान (28), शाहरुख (32) और वसीम (25) के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान वाहन से 40 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें कई फोन दिल्ली के प्रशांत विहार, शाहबाद डेयरी और आईपी एस्टेट थानों में दर्ज हालिया मामलों से जुड़े पाए गए। फोन चोरी करने के बाद गिरोह इन्हें तुरंत गाज़ियाबाद के ग्रे मार्केट में बेच देता था, जिससे रिकवरी लगभग असंभव हो जाती थी।

    पूछताछ में सरगना सलमान ने खुलासा किया कि वह अशिक्षित है और अपनी जरूरतों तथा शौक पूरा करने के लिए उसने यह गिरोह बनाया। गिरोह भीड़भाड़ वाली जगहों, म्यूजिक कॉन्सर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, शराब की दुकानों के बाहर की भीड़ और बाजारों को निशाना बनाता था।

    चोरी के तुरंत बाद आरोपी iPhones को एल्युमिनियम फॉयल में लपेट देते थे, जिससे उनका सिग्नल, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Cellular पूरी तरह ब्लॉक हो जाता था और “Find My iPhone” से लोकेशन ट्रैकिंग संभव नहीं रहती थी।

    गिरोह कई महीनों से दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय था और अब तक दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका था। चारों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार गिरोह के अन्य सदस्यों और खरीददारों की तलाश जारी है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की संगठित अपराध पर रोक लगाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

    यह भी पढ़ें- आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली-देहरादून हाईवे पर फिसल गईं 20 बाइक और चार कार