वांटेड गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई कोर्ट में पेशी के बाद 11 दिन की NIA हिरासत में, 18 संगीन अपराधों में थी पुलिस को तलाश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वांछित गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। वैसे तो दलील देते हुए एनआईए ने वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की 15 दिन की हिरासत मांगी थी। एनआईए ने कहा कि वह बीकेआई (बब्बर खालसा इंटरनेशनल) गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। उससे खालिस्तानी कनेक्शन के मामले में भी पूछताछ की जाएगी।

कई संगीन अपराधों में दर्ज है नाम बता दें कि गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई बुधवार को ही अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण करके लाया गया है। उसे एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 11 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अनमोल बिश्नोई पर देश भर में कम से कम 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें पूर्व महाराष्ट्र मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की कथित साजिश से जुड़े आरोप भी शामिल हैं।

दलील में गिनाए अपराधों की फेहरिश्त एनआईए ने 15 दिन की हिरासत की मांग करते हुए दलील दी थी कि अनमोल बिश्नोई पर 35 से अधिक हत्या, 20 से अधिक अपहरण, धमकी और हिंसा के मामले दर्ज हैं। एजेंसी ने दलील में कहा कि केवल हिरासत में पूछताछ से ही उनके सहयोगी, हैंडलर और फंडिंग नेटवर्क का पता लगाया जा सकता है। पूछताछ से कई मामलों में अहम सफलता मिल सकती है।

गिरोह की जानकारी मिलेगी पूछताछ से एनआईए ने तर्क दिया कि अनमोल बिश्नोई ने दो भारतीय पासपोर्ट भी रखे हैं, जिनमें से एक फर्जी है। एजेंसी ने दलील दी कि अनमोल से मिली जानकारी से गिरोह से जुड़े और लोगों की पहचान हो सकती है। अनमोल बिश्नोई को एनआइए की टीम ने आईजीआई एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने इन कैमरा सुनवाई की।