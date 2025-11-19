अमेरिका से भारत कुछ ही देर में पहुंचेगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, NIA करेगी गिरफ्तार
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जल्द ही अमेरिका से भारत पहुंचेगा, जहां एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी। अनमोल पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं और वह लंबे समय से फरार था। एनआईए उससे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के बारे में पूछताछ करेगी। अनमोल की गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाए जा रहे गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई कुछ ही देर में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसे अपने मामले में गिरफ्तार करेगी।
इसके बाद दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस उसके खिलाफ दर्ज मामलों में बारी-बारी से कार्रवाई करेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास भी अनमोल के खिलाफ दो केस दर्ज हैं। 2023 में उसने दो व्यापारियों से करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी न देने पर उनके घरों पर फायरिंग कराई थी।
कमजोर हुआ नेटवर्क
सूत्रों का कहना है कि लारेंस बिश्नोई गैंग के ज्यादातर गुर्गों के पकड़े जाने के बाद उसका नेटवर्क कमजोर होता जा रहा है। वहीं विरोधी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई, कनाडा और अमेरिका में इनके अधिक शूटर सक्रिय माने जाते हैं।
कुछ समय पहले दुबई में पहली बार इन दोनों गैंगों के बीच गैंगवॉर देखने को मिला था, जहां गोदारा गिरोह ने लारेंस के एक सक्रिय शूटर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके गले की तस्वीर शेयर कर गोदारा ने जिम्मेदारी भी ली थी और लारेंस गिरोह को खुली धमकी दी थी।
सता रहा था जान का खतरा
विदेशी धरती पर हुए इस गैंगवॉर के बाद गोदारा ग्रुप के बढ़ते प्रभाव ने अनमोल बिश्नोई की चिंता बढ़ा दी थी। बताया जा रहा है कि प्रतिद्वंद्वी गैंगों से खतरे के कारण उसे अपनी जान पर मंडरा रहे डर का एहसास होने लगा था। इसी वजह से अनमोल ने अमेरिका में ही एजेंसियों के सामने सरेंडर करना बेहतर समझा, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाने में कामयाब हो गईं।
