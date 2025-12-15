अनमोल बिश्नोई तिहाड़ की हाई-सिक्योरिटी सेल में बंद, दुश्मन गैंगों से खतरे के बीच 24 घंटे रखी जाती है नजर
अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल की हाई-सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। दुश्मन गैंगों से खतरे को देखते हुए उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जेल प्रशासन सुरक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। अमेरिका से निर्वासित किए गए कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल संख्या चार के हाई-सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। यहां उसे जिस सेल में रखा गया है उसपर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। जेल के अंदर उनके कई दुश्मन गिरोहों के सदस्य पहले से बंद हैं, इसे देखते हुए सेल के आसपास की निगरानी पर भी प्रशासन का पूरा ध्यान है।
अनमोल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हत्या, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 2024 में हत्या और पिछले साल अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआइए की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें शुक्रवार को तिहाड़ जेल भेज दिया गया।
अनमोल लारेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जो 2023 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं।
सुरक्षा पर क्यों विशेष ध्यान
तिहाड़ में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह के सदस्यों के अलावा नीरज बवाना, हिमांशु भाऊ, कौशल, जग्गू भगवानपुरिया और बंबीहा ग्रुप के सदस्य भी बंद हैं। इनसे अनमोल को गंभीर खतरा है। मई 2023 में तिहाड़ जेल संख्य आठ के हाइ रिस्क वार्ड में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की प्रतिद्वंद्वी जितेंद्र गोगी गिरोह के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई थी।
इस घटना को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाई-सिक्योरिटी सेल के विशेष इंतजाम अनमोल को अकेले रखा गया है, जहां केवल हाई-सिक्योरिटी कैदी रखे जाते हैं। सेल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बाहर एक वार्डर और तमिलनाडु स्पेशल पुलिस (टीएनएसपी) का जवान तैनात है। भोजन एक सेवादार कोठरी के अंदर ही पहुंचाता है, ताकि वह अन्य कैदियों से न मिले।
