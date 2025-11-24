आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी, अतिक्रमण की वजह से रोज लगता है जाम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी दिल्ली के प्रमुख आनंद विहार रेलवे स्टेशन के निकासी मार्ग पर रेहड़ियों के अतिक्रमण ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लंबे समय से चल रही इस अव्यवस्था के कारण स्टेशन से बाहर निकलने में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थिति यह है कि ऑटो, कैब और निजी वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। दोपहर और शाम के समय यहां जाम आम बात हो गई है। यह हाल तक है जब रेलवे के दिल्ली मंडल के डीआरएम कार्यालय में कुछ माह पहले नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन, पूर्वी जिले के पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर अतिक्रमण हटाने को कहा था। उस वक्त इन अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन उस पर काम नहीं किया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वह फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए निगम और पुलिस को पत्र लिखेंगे।



स्टेशन के निकासी मार्ग पर रोज अवैध रेहड़ियां लगती हैं। इनमें से अधिकतर पर खानपान की सामग्री बेची जाती है। ऐसे में कुछ रेहड़ी वाले तो स्टूल लगाकर ग्राहकों को बैठाते भी हैं। इस कारण वहां रास्ता संकरा हो जाता है। यात्रियों के वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। दोपहर व शाम को स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव अधिक है।

वहीं, ऐसे में दोनों वक्त पर ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। यह यात्री ऑटो, कैब और निजी वाहनों में सवार होकर स्टेशन से बाहर निकलते वक्त जाम में अटक जाते हैं। कई बार तो 20 मिनट तक जाम का सामना करना पड़ता है। कुछ माह पहले बिहार से आ रहे एक सांसद इस जाम में अटके थे तो काफी हलचल मची थी।

इसके बाद रेलवे की ओर से डीआरएम कार्यालय में नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन, पूर्वी जिले के पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर बैठक की गई थी। उसमें स्टेशन के निकासी द्वार पर हो रही अव्यवस्था का समाधान करने के लिए अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। लेकिन निगम, पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।