आनंद विहार फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के दरवाजे पर जड़ा ताला, राहगीर हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डे के बाहर बने फुटओवर ब्रिज की स्वचालित सीढ़ियां खराब होने से राहगीर बहुत परेशान हैं। सामान लेकर उन्हें बड़ी मुश्किल से सामान्य सीढ़ियों से चढ़कर रास्ता पार करना पड़ रहा है। सीढ़ियों पर भी अवैध बाजार लग रहा है। जैसे-तैसे लोग सीढ़ियां चढ़कर एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। स्वचालित सीढ़ियाें के दरवाजे पर ताला लटका दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राहगीरों ने बताया कि दो सप्ताह से स्वचालित सीढ़ियां खराब पड़ी हुई हैं। कोई देखने वाला नहीं है। आनंद विहार और काैशांबी बस अड्डा पास में हैं। रोजाना हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। एकमात्र फुटओवर ब्रिज बना हुआ है। उसी से रास्ता पार करना होता है। जब यात्री बस अड्डे जाएंगे तो सामान भी साथ लेकर जाएंगे। सरकार ने फुटओवर बनाकर लोगों को जो सुविधा दी थी वह उनके लिए असुविधा बनी हुई है।

आनंद विहार फुटओवर ब्रिज से अतिक्रमण हटाकर दिखाउंगा: रामकिशोर दैनिक जागरण ने फुटओवर ब्रिज पर अवैध पटरी बाजार को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। सवाल उठाया था कि आखिर किसकी शह पर फुटओवर पर बाजार लग रहा है। लोगों की जान की परवाह निगम, पुलिस और पीडब्ल्यूडी को नहीं है। नेताओं के निरीक्षण होने पर फुटओवर से अतिक्रमण हट जाता है।