Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनंद विहार फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के दरवाजे पर जड़ा ताला, राहगीर हो रहे परेशान

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर फ़ुटओवर ब्रिज की स्वचालित सीढ़ियां खराब होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। दो सप्ताह से सीढ़ियां बंद हैं, और उन पर अवैध बाजार भी लग रहा है। यात्रियों को भारी सामान के साथ सामान्य सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है। दैनिक जागरण में खबर आने के बाद अतिक्रमण हटाने का दावा किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डे के बाहर बने फुटओवर ब्रिज की स्वचालित सीढ़ियां खराब होने से राहगीर बहुत परेशान हैं। सामान लेकर उन्हें बड़ी मुश्किल से सामान्य सीढ़ियों से चढ़कर रास्ता पार करना पड़ रहा है। सीढ़ियों पर भी अवैध बाजार लग रहा है। जैसे-तैसे लोग सीढ़ियां चढ़कर एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। स्वचालित सीढ़ियाें के दरवाजे पर ताला लटका दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहगीरों ने बताया कि दो सप्ताह से स्वचालित सीढ़ियां खराब पड़ी हुई हैं। कोई देखने वाला नहीं है। आनंद विहार और काैशांबी बस अड्डा पास में हैं। रोजाना हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। एकमात्र फुटओवर ब्रिज बना हुआ है। उसी से रास्ता पार करना होता है। जब यात्री बस अड्डे जाएंगे तो सामान भी साथ लेकर जाएंगे। सरकार ने फुटओवर बनाकर लोगों को जो सुविधा दी थी वह उनके लिए असुविधा बनी हुई है।

    आनंद विहार फुटओवर ब्रिज से अतिक्रमण हटाकर दिखाउंगा: रामकिशोर

    दैनिक जागरण ने फुटओवर ब्रिज पर अवैध पटरी बाजार को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। सवाल उठाया था कि आखिर किसकी शह पर फुटओवर पर बाजार लग रहा है। लोगों की जान की परवाह निगम, पुलिस और पीडब्ल्यूडी को नहीं है। नेताओं के निरीक्षण होने पर फुटओवर से अतिक्रमण हट जाता है।

    यह भी पढ़ें- IGI एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें क्यों हो रहीं लेट, क्या है कारण और कब सुधरेंगे हालात

    इस खबर पर संज्ञान लेकर शाहदरा दक्षिणी जोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने दावा किया कि 15 नवंबर तक वह फुटओवर ब्रिज से अतिक्रमण को हटवा देंगे। उनसे स्पष्ट पूछा गया जब अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा तो लोग आगे क्या उम्मीद करें। इसपर उन्होंने कहा अतिक्रमण को हटाने का काम लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर का होता है। आनंद विहार के लाइसेंस इंस्पेक्टर को हटाया जाएगा।

    लोगों की प्रतिक्रिया

    फुटओवर ब्रिज की स्वाचालित सीढ़ियां खराब हैं। मेरे पैरों में दर्द रहता है। सरकार ने सुविधा दी हुई है, लेकिन उस सुविधा को पीडब्ल्यूडी बरकरार नहीं रख पा रहा है। - नरेश, राहगीर

    दाे सप्ताह से स्वचालित सीढ़ियां खराब हैं। भारी सामान लेकर लोग सीढ़ियों पर कैसे चढ़ रहे हैं यह वहीं जानते हैं। सीढ़ियों को पीडब्ल्यूडी ठीक करने को तैयार नहीं। - धर्मपाल, राहगीर