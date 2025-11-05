आनंद विहार बस अड्डे पर अब एक घंटे तक बस खड़ी करने की मिलेगी अनुमति, सड़क जाम और प्रदूषण में मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। प्रदूषण को कम करने के लिए आनंद विहार बस अड्डे पर वाहनों की पार्किंग को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब अड्डे पर बस खड़ी करने के लिए एक घंटे की समयसीमा करने की तैयारी है। ऐसा करने से पार्किंग शुल्क से बचने के लिए सड़क पर खड़े किये जाने वाले वाहन अड्डे में खड़े किए जाएंगे, जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम की परिस्थिति नहीं होगी। नतीजतन, वाहनों से निकलने वाले काले धुंए से क्षेत्र को मुक्ति मिल जाएगी।

क्या है पूरा मामला? आनंद विहार क्षेत्र प्रदूषण हाॅटस्पाॅट बना हुआ है। प्रदूषण की स्थिति काे सुधारने के लिए सरकारी विभाग कदम भी उठा रहे हैं। आनंद विहार बस अड्डे में 25 मिनट तक बस खड़ी करने के चालकों से 540 रुपये शुल्क वसूला जाता है। 25 मिनट का समय पूरा होने पर यह शुल्क बढ़ता जाता है।

इस शुल्क से बचने के लिए बस चालक अड्डे के बाहर सड़कों पर बसों को खड़ा कर देते हैं। इससे सड़क पर जाम लगने लगता है। प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ने का अंदेशा रहता है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते बस अड्डे पर 25 मिनट बस खड़ी करने की व्यवस्था जल्द ही खत्म होगी। अब पहले की तरह एक घंटे तक बस को चालक अड्डे में खड़ा रख सकते हैं।

आनंद विहार बन गया है हॉटस्पॉट डीएसआईआईडीसी के सूत्रों के अनुसार, आनंद विहार बस अड्डे पर 540 रुपये वाली व्यवस्था जल्द ही समाप्त होगी। प्रदूषण कम होने पर फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। आनंद विहार अंतरराज्यीय बस अड्डा है।

यहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की बसें जाती हैं। इसके सामने कौशांबी बस अड्डा बना हुआ है। दाेनों अड्डों पर हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। बस चालक अड्डे से बसों को निकालकर सड़क पर खड़ा करते हैं। इससे सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या से सरकार से लेकर सरकारी विभाग तक अंजान नहीं है। यह क्षेत्र हाॅट स्पाॅट बना हुआ है।

सड़क पर खड़ी आठ बसों का चालान दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त लीलाधर मेघवाल ने बुधवार को निगम उपायुक्त बादल कुमार के साथ आनंद विहार के हाॅटस्पाॅट का निरीक्षण किया। अतिरिक्त आयुक्त को बस अड्डे के बाहर सड़क पर आठ बसें अवैध रूप से खड़ी हुई मिलीं। उनके कारण सड़क पर जाम लग रहा था। यह देखते ही उन्होंने निगम की टीम से उन बस चालकों के चालान करवाए।