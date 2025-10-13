Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ई-काॅमर्स कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए...', उपभोक्ता अदालत ने Amazon को लगाई फटकार

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    दिल्ली उपभोक्ता अदालत ने अमेजन को गलत लैपटॉप डिलीवरी के मामले में दोषी ठहराया है। ग्राहक को 61,990 रुपये वापस करने का आदेश दिया गया है, साथ ही मानसिक कष्ट और मुकदमे के खर्च के लिए अतिरिक्त राशि भी देनी होगी। अदालत ने अमेजन की सफाई को अस्पष्ट बताते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों को अधिक जवाबदेह होने की बात कही है। ग्राहक को गलत लैपटॉप भेजा गया था और रिफंड प्रक्रिया में भी परेशानी हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेजन पर उपभोक्ता अदालत की सख्ती, गलत डिलीवरी पर रिफंड का आदेश।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अपारिओ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को गलत लैपटाप डिलीवरी के मामले में दोषी ठहराया।

    उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक को पूरी राशि 61,990 रुपये रिफंड करने का आदेश दिया है। साथ ही नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 7,500 रुपये भी देने का निर्देश दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपभोक्ता आयोग ने अमेजन की सफाई को अस्पष्ट और बचाव भरा बताया। आयोग ने कहा कि अमेजन ने यह नहीं बताया कि कितने रिफंड किए गए, किन सीमाओं को पार किया गया और उनकी यूज पाॅलिसी क्या है? यह सिर्फ जवाब बचाने का प्रयास है।

    आयोग ने कहा कि ऑनलाइन शाॅपिंग में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है और ई-काॅमर्स कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए। आयोग ने ये भी कहा कि डिलीवरी कर्मियों को पैकेट खोलते समय फोटो या वीडियो रिकार्ड करना चाहिए ताकि डिलीवरी का सही प्रमाण रहे।

    शिकायतकर्ता हरजस सिंह सोंधी ने 26 दिसंबर 2023 को अमेजन से एचपी का लैपटाॅप खरीदा था, लेकिन अगली ही दिन उसे पुराना आईबीएम थिंक पैड भेज दिया गया। ग्राहक ने तुरंत अमेजन कस्टमर केयर से संपर्क किया और रिफंड प्रक्रिया शुरू की।

    अमेजन ने एक जनवरी 2024 को प्रोडक्ट उठाने की पुष्टि की, लेकिन एक सप्ताह बाद दावा किया कि रिटर्न किया गया लैपटाप ट्रांजिट में खो गया। इसके बाद 19 जनवरी 2024 को अमेजन ने शिकायत खारिज कर दी।

    अपारिओ रिटेल ने दावा किया कि उनका ग्राहक से सीधे कोई करार नहीं है, जिसपर आयोग ने कहा कि चालान पर अपारिओ विक्रेता के रूप में दर्ज है, इसलिए दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी समान है।

    यह भी पढ़ें- IRCTC Scam: कोर्ट के फैसले पर गरमाई सियासत, तेजस्वी बोले- तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है...