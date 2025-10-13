'ई-काॅमर्स कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए...', उपभोक्ता अदालत ने Amazon को लगाई फटकार
दिल्ली उपभोक्ता अदालत ने अमेजन को गलत लैपटॉप डिलीवरी के मामले में दोषी ठहराया है। ग्राहक को 61,990 रुपये वापस करने का आदेश दिया गया है, साथ ही मानसिक कष्ट और मुकदमे के खर्च के लिए अतिरिक्त राशि भी देनी होगी। अदालत ने अमेजन की सफाई को अस्पष्ट बताते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों को अधिक जवाबदेह होने की बात कही है। ग्राहक को गलत लैपटॉप भेजा गया था और रिफंड प्रक्रिया में भी परेशानी हुई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अपारिओ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को गलत लैपटाप डिलीवरी के मामले में दोषी ठहराया।
उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक को पूरी राशि 61,990 रुपये रिफंड करने का आदेश दिया है। साथ ही नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 7,500 रुपये भी देने का निर्देश दिया गया।
उपभोक्ता आयोग ने अमेजन की सफाई को अस्पष्ट और बचाव भरा बताया। आयोग ने कहा कि अमेजन ने यह नहीं बताया कि कितने रिफंड किए गए, किन सीमाओं को पार किया गया और उनकी यूज पाॅलिसी क्या है? यह सिर्फ जवाब बचाने का प्रयास है।
आयोग ने कहा कि ऑनलाइन शाॅपिंग में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है और ई-काॅमर्स कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए। आयोग ने ये भी कहा कि डिलीवरी कर्मियों को पैकेट खोलते समय फोटो या वीडियो रिकार्ड करना चाहिए ताकि डिलीवरी का सही प्रमाण रहे।
शिकायतकर्ता हरजस सिंह सोंधी ने 26 दिसंबर 2023 को अमेजन से एचपी का लैपटाॅप खरीदा था, लेकिन अगली ही दिन उसे पुराना आईबीएम थिंक पैड भेज दिया गया। ग्राहक ने तुरंत अमेजन कस्टमर केयर से संपर्क किया और रिफंड प्रक्रिया शुरू की।
अमेजन ने एक जनवरी 2024 को प्रोडक्ट उठाने की पुष्टि की, लेकिन एक सप्ताह बाद दावा किया कि रिटर्न किया गया लैपटाप ट्रांजिट में खो गया। इसके बाद 19 जनवरी 2024 को अमेजन ने शिकायत खारिज कर दी।
अपारिओ रिटेल ने दावा किया कि उनका ग्राहक से सीधे कोई करार नहीं है, जिसपर आयोग ने कहा कि चालान पर अपारिओ विक्रेता के रूप में दर्ज है, इसलिए दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी समान है।
