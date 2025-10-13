IRCTC Scam: कोर्ट के फैसले पर गरमाई सियासत, तेजस्वी बोले- तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है...

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस समय के रेल मंत्री लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। इस पर तेजस्वी यादव के अलावा NDA के नेताओं के भी रिएक्शन सामने आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

RJD नेता तेजस्वी यादव ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने पर कहा, "ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है, हम लड़ेंगे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अब चुनाव हैं तो ये सब होगा ही, लेकिन हम लड़ेंगे, तूफानों से लड़ने का अपना अलग ही मजा है।

उन्होंने कहा कि हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है, हम अच्छे मुसाफ़िर भी बनेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। बिहार की जनता समझदार है और जानती है क्या हो रहा है। बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा है और मैं जिंदा हूं, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे।"

#WATCH | दिल्ली: RJD नेता तेजस्वी यादव ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने पर कहा, "ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है, हम लड़ेंगे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अब चुनाव हैं तो ये सब होगा ही, लेकिन हम लड़ेंगे, तूफ़ानों से लड़ने का अपना… pic.twitter.com/KhSt6rUjeL — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2025 तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तुफानों से लडने में मजा ही कुछ और है।' उन्होंने लिखा कि हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते-चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। उन्होंने लिखा कि एक महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लडने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं बिहारी, बाहरी से नहीं डरते।