IRCTC Scam: कोर्ट के फैसले पर गरमाई सियासत, तेजस्वी बोले- तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है...
आईआरसीटीसी घोटाले में राहत मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि तूफानों से लड़ने में अलग ही मजा है। उन्होंने इसे अपने संघर्षों का परिणाम बताया और राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा। तेजस्वी ने बिहार के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही और राज्य को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस समय के रेल मंत्री लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। इस पर तेजस्वी यादव के अलावा NDA के नेताओं के भी रिएक्शन सामने आए हैं।
RJD नेता तेजस्वी यादव ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने पर कहा, "ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है, हम लड़ेंगे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अब चुनाव हैं तो ये सब होगा ही, लेकिन हम लड़ेंगे, तूफानों से लड़ने का अपना अलग ही मजा है।
उन्होंने कहा कि हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है, हम अच्छे मुसाफ़िर भी बनेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। बिहार की जनता समझदार है और जानती है क्या हो रहा है। बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा है और मैं जिंदा हूं, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे।"
तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तुफानों से लडने में मजा ही कुछ और है।'
उन्होंने लिखा कि हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते-चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। उन्होंने लिखा कि एक महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लडने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं बिहारी, बाहरी से नहीं डरते।
एक महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह जी…
#WATCH | Delhi: On Delhi's Rouse Avenue Court framing charges against Lalu Prasad Yadav and others in the IRCTC hotels corruption case, MoS Home and BJP leader Nityanand Rai says, "Whoever commits corruption, the charges will be framed against them. The entire Lalu family is… pic.twitter.com/FTPVX7ngYf— ANI (@ANI) October 13, 2025
