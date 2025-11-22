अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर पैरेंट्स परेशान, प्रबंधन से पूछे सवाल  

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच छात्रों के भविष्य पर मंडराते खतरे को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को 15 अभिभावकों का एक समूह यूनिवर्सिटी पहुंचा और प्रबंधन से करीब एक घंटे तक विस्तृत बातचीत की।

अभिभावकों ने प्रबंधन से स्पष्ट रूप से पूछा कि यदि भविष्य में सरकार यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करती है तो उनके बच्चों के करियर का क्या होगा। जवाब में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आश्वासन दिया कि छात्रों के भविष्य को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं है और मान्यता रद्द होने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

इस बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर चुका है। यह टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर मान्यता को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।