Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर पैरेंट्स परेशान, प्रबंधन से पूछे सवाल  

    By Deepak PandeyEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। 15 अभिभावकों ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर प्रबंधन से बातचीत की और मान्यता रद्द होने की स्थिति में बच्चों के भविष्य के बारे में सवाल किए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि छात्रों के भविष्य को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर चुका है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    अल फलाह प्रबंधन से अभिभावकों की ओर से किए गए सवाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच छात्रों के भविष्य पर मंडराते खतरे को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को 15 अभिभावकों का एक समूह यूनिवर्सिटी पहुंचा और प्रबंधन से करीब एक घंटे तक विस्तृत बातचीत की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभिभावकों ने प्रबंधन से स्पष्ट रूप से पूछा कि यदि भविष्य में सरकार यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करती है तो उनके बच्चों के करियर का क्या होगा। जवाब में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आश्वासन दिया कि छात्रों के भविष्य को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं है और मान्यता रद्द होने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

    इस बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर चुका है। यह टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर मान्यता को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

    मीटिंग के बाद बाहर निकले अभिभावकों ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि छात्रों की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई की स्थिति में भी प्रबंधन बच्चों के हितों की रक्षा करेगा।

    अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े अभिभावकों की ओर से पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित प्रतिनिधित्व भेजा जा चुका है, जिसमें हाल की घटनाओं और जांचों के चलते छात्रों पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई गई थी।

    यह भी पढ़ें- अल फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों को दी जाती थी विशेष सुविधा, अन्य से करते थे सौतेला व्यवहार