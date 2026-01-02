ओखला में कारोबारी अक्षय बेक्टर पर हमला, भुगतान विवाद में हुई मारपीट; पुलिस धौलपुर में कर रही तलाश

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। देश के बड़े कारोबारी अक्षय बेक्टर पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। ओखला फेस तीन पुलिस पहले इस मामले को हल्के में ले रही थी। पुलिस की दो टीम आरोपितों की तलाश में राजस्थान के धौलपुर में खाक छान रही है। आरोपितों में एक बिजनेसमैन है। ओखला औद्याेगिक क्षेत्र एसोसिएशन फेस तीन के प्रधान राजन शर्मा ने घटना की निंदा की है। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा चौकसी बढ़ाने और अवैध ढाबे-रेहड़ी हटाने की मांग की है।

ओखला औद्याेगिक क्षेत्र फेस तीन के प्लाट नंबर 202 के दूसरे फ्लोर पर क्रिमिका फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कारपोरेट आफिस है। यहां कंपनी मालिक अक्षय बैठते हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा में पैकेजिंग की फैक्टरी चलाने वाले व्यक्ति को बेक्टर की कंपनी ने कुछ महीने पहले एक आर्डर दिया था। दिया गया आर्डर ठीक से नहीं बना तो कंपनी ने उसकी पेमेंट होल्ड कर दी थी।

पेमेंट होल्ड करने पर पैकेजिंग फैक्टरी मालिक तीन चार लोगों को साथ लेकर करीब एक सप्ताह पहले अक्षय बेक्टर से मिलने उनके ओखला स्थित कार्यालय पहुंचा था। कार्यालय में बातचीत के वक्त कहासुनी हुई तो उन्होंने उद्याेगपति पर हमला कर दिया। लंच टाइम होने के कारण कार्यालय के अधिकांश लोग नीचे सड़क पर टहल रहे थे।इसी बात का लाभ उठाकर हमलावर वहां भाग गए। हमले में उनके सिर, दाएं हाथ पर चोट लगी।