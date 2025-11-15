Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली मिसाइल से नहीं हट रहीं नजरें, टैंक का यमदूत भी व्यापार मेला में लुभा रहा

    By Shashi Thakur Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:19 PM (IST)

    अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रक्षा उत्पादन विभाग का पैवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाले हथियार प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें आकाश-पी मिसाइल प्रमुख है। यह मिसाइल 25 किमी अंदर जाकर आतंकियों के ठिकानों को भेदने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, एंटी-टैंक मिसाइल ‘हैलिनास’ और डीआरडीओ की कई उभरती तकनीकें भी प्रदर्शित की गई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    शशि ठाकुर, नई दिल्ली। लालकिला के सामने आतंकियों के कायराना धमाके के बाद से पाकिस्तान की सांसें फूली हुई हैं। उसे पता है कि भारत ने अपने देश में किसी भी आतंकी वारदात को एक्ट ऑफ वार माना है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर तो जारी ही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच, भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शित पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला देने वाले मिसाइलें और हथियार दर्शकों के आकर्षण के केंद्र में है।

    रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) का भव्य और तकनीकी रूप से दमदार पैवेलियन पर प्रदर्शित विशालकाय व उन्नत भारतीय सेना के हथियारों से नजर हटती ही नहीं है। सभी उसके साथ सेल्फी लेने को लालयित दिखे।

    Missile

    डीआरडीओ व सैन्य कर्मी विस्तार से लोगों को उन हथियारों की खुबियों तथा उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें ‘आकाश-पी’ मिसाइल प्रमुख है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 25 किमी अंदर जाकर आतंकियों के ठिकानों को भेदा था।

    वहीं, हवाई सुरक्षा प्रणाली में काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम (सीएमडीएस) ने आगंतुकों को खासा प्रभावित किया। यह सिस्टम रडार और इन्फ्रारेड-निर्देशित मिसाइलों के खतरे को पहचानकर तुरंत चाफ और फ्लेयर्स छोड़ता है।

    जिससे हमलावर मिसाइल अपना रास्ता बदल देती है। प्रदर्शनी में बताया गया कि यह तकनीक अब भारतीय विमानों के साथ टैंक, हेलीकाप्टर और अन्य सैन्य उपकरणों में भी शामिल करने की दिशा में विकसित की जा रही है, ताकि भारतीय रक्षा तंत्र और भी अचूक हो सके।

    हेलीकाप्टर से दागी जाने वाली एंटी-टैंक मिसाइल ‘हैलिनास’ का भी प्रदर्शन किया गया। अपनी ‘टाॅप अटैक’ क्षमता के कारण इसे टैंकों का ‘यमदूत’ कहा गया।

    CMDS

    ऊपर से सीधे कमजोर कवच पर प्रहार करने वाला यह मिसाइल सिस्टम युद्ध के समय बख्तरबंद वाहनों के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है और विशेषज्ञों के मुताबिक यह भविष्य के युद्धों में भारत की निर्णायक ताकत बन सकता है।

    डीआरडीओ की भविष्य में कई उभरती तकनीक मिसाइल को पेश किया। इनमें आकाश नेक्स्ट-जनरेशन मिसाइल, रूसी तकनीक पर आधारित 4 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल, युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के लिए मैन-पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम, ड्रोन से दागी जाने वाली जिशनु मिसाइल, एक साथ छह मिसाइल दागने वाली प्रणाली और नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर आधारित एंटी-सबमरीन सिस्टम ‘वरुणास्त्र’ शामिल रही।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-पश्चिम बंगाल की ओर जा रही मालगाड़ी में लगी आग, बरेली जंक्शन पर मची अफरा-तफरी