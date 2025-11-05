ठप चेक-इन सर्वर ने एअर इंडिया की 40 उड़ानों पर डाला असर, दिल्ली एयरपोर्ट से 85% विमानों का देरी से डिपार्चर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की उड़ान के लिए पहुंचे यात्रियों को बुधवार दिन में करीब डेढ़ घंटे चेक-इन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। एअर इंडिया की चेक- इन प्रणाली का सर्वर इस दौरान पूरी तरह ठप रहा।

एयरलाइंस की ओर से इस दौरान मैनुअली काम करने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हालात यह हुआ यात्री चेक- इन के लिए इंतजार करते रहे। चेक- इन में गड़बड़ी का असर एअर इंडिया की अधिकांश उड़ानों पर पड़ा।

करीब 40 उड़ान इससे प्रभावित रहीं। इसके बाद एअर इंडिया की समय सारिणी जो गड़बड़ाई उसने बुधवार शाम साढ़े बजे बजे तक संभलने का नाम नहीं लिया। ये उड़ानें करीब एक से दो घंटे के विलंब से रवाना हुई। इनमें घरेलू व विदेशी दोनों उड़ानें शामिल रहीं। बुधवार पूरे दिन की बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट से संचालित होने वाली प्रस्थान की कुल उड़ानों में करीब 85 प्रतिशत उड़ानों में देरी हुई। इन उड़ानों में औसत विलंब का समय करीब 40 मिनट का रहा।

दिन में करीब तीन बजे शुरू हुई गड़बड़ी एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों का कहना था कि दिन में तीन बजे से ही टर्मिनल-2 और टर्मिनल 3 पर सर्वर में समस्या देखने को मिली। पहले लगा कि मामूली समस्या है, कुछ देर में सही हो जाएगा, लेकिन जब काफी देर बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब यात्रियों को असलियत के बारे में बताया गया।

एअर इंडिया के कर्मचारियों ने यात्रियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि चेक- इन प्रणाली से जुड़ा सर्वर काम नहीं कर रहा है। इस कारण लगेज ड्राॅप नहीं किया जा रहा है। एअर इंडिया के कर्मियों ने जब देखा कि चेक- इन सर्वर के काम नहीं कर पाने के कारण यात्रियों की कतार लंबी होती जा रही है तो तब उन्होंने मैनुअल तरीके से काम करना शुरू किया, लेकिन इससे बेहद सीमित फायदा हुआ। करीब सवा घंटे की परेशानी की बाद सर्वर ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया।

यात्रियों ने जताई नाराजगी इधर, सर्वर ठप्प होने की बात से बेखबर एअर इंडिया की उड़ान से जुड़े टर्मिनल 2 व 3 पर यात्रियों का आना जारी रहा। ऐसे यात्रियों की शिकायत थी कि जब ऐसी समस्या थी तो उन्हें तत्काल एयरलाइन की ओर से इस बावत जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।