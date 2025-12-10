Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उड़ान के दौरान कोहरे से निपटने के लिए Air India की बड़ी तैयारी, DGCA ने 31 दिन का High Fog विंडो किया घोषित

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    एयर इंडिया ने कोहरे के कारण होने वाली उड़ान में देरी और रद्द होने से निपटने के लिए तैयारी की है। डीजीसीए ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक की अवधि को सबसे ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image
    Air India Flight

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। DGCA ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक की अवधि को इस सर्दी में सबसे ज्यादा कोहरे वाला विंडो घोषित किया है। पिछले साल कोहरे के कारण हुई व्यापक उड़ान देरी और रद्दीकरणों के अनुभव से सबक लेते हुए एयर इंडिया ने अपनी आंतरिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को काफी सशक्त बनाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताकि इस बार यात्री कम परेशान हो। कंपनी के मुताबिक उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली जो उसका प्राइमरी हब है, हर साल घने कोहरे की चपेट में रहता है। इससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे नेटवर्क की उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित होता है।

    इस बार एयर इंडिया ने कई मोर्चों पर एक साथ तैयारी की है। सबसे अहम है कैट-3 बी प्रशिक्षित क्रू की उपलब्धता। एयर इंडिया ने सुनिश्चित किया है कि कोहरे के पीक समय में पर्याप्त संख्या में ऐसे कॉकपिट क्रू रोस्टर पर रहें जो बेहद कम विजिबिलिटी में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आइएलएस) के जरिए सुरक्षित लैंडिंग कर सकें।

    आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षित क्रू को स्टैंडबाई पर भी रखा जा रहा है। दूसरा बड़ा कदम है कैट-3 बी सर्टिफाइड विमानों की तैनाती। प्रशिक्षत पायलट होने के बावजूद अगर विमान कैट-3 बी मानकों पर खरा नहीं उतरा तो लैंडिंग संभव नहीं हो पाती।

    इसलिए एयर इंडिया उन सभी स्टेशनों पर ऐसे विमान तैनात कर रही है जहां कोहरे का असर सबसे ज्यादा रहता है। एयरपोर्ट पार्टनर्स के साथ मिलकर ग्राउंड सपोर्ट को मजबूत किया गया है। ओरिजन और संभावित डायवर्शन एयरपोर्ट्स पर पर्याप्त स्टाफ, रिफ्रेशमेंट और केयर पैकेज पहले से तैयार रखे जा रहे हैं।

    इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर और प्रमुख घरेलू एयरपोर्ट्स पर 24×7 टीमें तैनात रहेंगी जो रियल-टाइम मौसम पूर्वानुमान, सेफ्टी रिस्क असेसमेंट और जरूरत पड़ने पर प्रोएक्टिव शेड्यूल एडजस्टमेंट करेंगी। यात्रियों के लिए संवाद को सबसे आगे रखा गया है। कोहरे से संबंधित किसी भी सवाल के लिए अलग कस्टमर कांटेक्ट टीमें बनाई गई हैं।

    यात्रियों को एयरपोर्ट आने से पहले ही एएमएस, वाट्सएप और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजे जाएंगे ताकि वे पहले से तैयारी कर सकें। सबसे खास पहल है फाॅग केयर । इसके अंतर्गत अगर कोहरे जैसी अनियंत्रित वजह से फ्लाइट देर हो या रद हो तो यात्री बिना किसी पेनल्टी के उड़ान री-शेड्यूल कर सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं।

    एयर इंडिया का दावा है कि पिछले साल के अनुभव और इस बार की व्यापक तैयारियों से कोहरे के मौसम में देरी और असुविधा को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

    यह भी पढ़ें- घने कोहरे में भी उड़ानें नहीं होंगी कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने धुंध से मुकाबले के लिए कसी कमर