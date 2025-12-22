Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेकऑफ के तुरंत बाद Air India फ्लाइट का ऑयल प्रेशर हुआ जीरो, 335 यात्री थे सवार; दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    दिल्ली के आइजीआइ हवाई अड्डे पर एअर इंडिया के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद इंजन का आयल प्रेशर शून्य हो गया थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    एअर इंडिया फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एअर इंडिया नई दिल्ली से मुंबई जा रही उड़ान को प्रस्थान के कुछ ही देर बाद तकनीकी खामी का पता चलने के बाद वापस नई दिल्ली लौटना पड़ा। विमान की आइजीआइ एयरपोर्ट के रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जो पूरी तरह सुरक्षित रही। विमान में करीब 335 यात्री सवार थे। बाद में यात्रियों के वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था कर उन्हें मुंबई भेजा गया। फिलहाल विमान की तकनीकी जांच की जा रही है। पिछले सात दिनों में एअर इंडिया की उड़ान के साथ हुई यह दूसरी घटना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्धारित समय से काफी विलंबित थी उड़ान

    उड़ान संख्या एआइ887 को सोमवार तड़के करीब 3:20 बजे आइजीआइ एयरपोर्ट से उड़ान भरना था। लेकिन विमान को प्रस्थान में तीन घंटे से अधिक का विलंब हुआ। विमान ने तय समय के बजाय 6.31 बजे उड़ान भरी। लेकिन टेकऑफ के कुछ ही बाद, पायलट ने विमान के दाहिने इंजन में इंजन आयल प्रेशर सामान्य से काफी कम पाया, जो थोड़ी ही देर में पूरी तरह शून्य हो गया। स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत सावधानी बरती और आगे की उड़ान जारी रखने से पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

    एअर इंडिया के कंट्रोल सेंटर व एटीसी से परामर्श के बाद पायलट ने यूटर्न लेकर दिल्ली वापसी का निर्णय लिया। इस बीच एयरपोर्ट पर निर्धारित तय प्रक्रिया के तहत सभी एजेंसियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सतर्क कर दिया। तमाम एहतियात के बीच विमान की सुबह 7:47 बजे सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी ने राहत की सांस ली।

    मंगलवार को भी एअर इंडिया की उड़ान बीच सफर से लौटी थी दिल्ली

    मंगलवार को नई दिल्ली से एम्सटर्डम के लिए रवाना हुई एअर इंडिया की उड़ान बीच सफर से ही वापस लौट आई। उड़ान संख्या एआइ 155 ने मंगलवार दिन निर्धारित समय 1.10 के बजाय करीब 40 मिनट विलंब के बाद उड़ान भरी। उड़ान अपने गंतव्य की ओर सही रफ्तार में जा रही थी। भारत के वायु क्षेत्र को पार करने के बाद विमान जब अरब सागर के उपर से उड़ रहा था तभी विमान ने यू टर्न लिया और रवानगी के करीब साढ़े पांच घंटे बाद दिल्ली लौटा। सूत्रों का कहना है कि विमान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उड़ान की वापसी का निर्णय लिया गया।