    एम्स से महरौली तक अरबिंदो मार्ग होगा जाम मुक्त, NHAI को मिला जिम्मा; यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के अरबिंदो मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम से निजात दिलाने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ने पीटीसी से महरौली तक का मार्ग NHAI को सौंप दिया है। ...और पढ़ें

    अरबिंदो मार्ग पर लगने वाला जाम एक बड़ी समस्या है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों में शामिल अरबिंदो मार्ग पर लगने वाला जाम एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। दिल्ली सरकार ने इस मार्ग को पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से लेकर महरौली तक के आगे के भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंप दिया है। दिल्ली सरकार चाहती है इस पर विस्तृत तरीके से काम हो सके और हवाई अड्डे तक यह रोड सिग्नल फ्री किया जा सके।

    मगर दिल्ली सरकार की दक्षिणी जिला विकास समिति के अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने इसे इस मार्ग को एम्स के पास से जाम मुक्त करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा काे पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि एनएचएआइ इस मार्ग को पीटीएस से नहीं एम्स से ही अपने अंतर्गत ले और इसे लेकर एम्स से ही जाम मुक्त करने की योजना बनाए। उन्होेने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया है।

    जो लोग अरबिंदो मार्ग पर आइआइटी से महरौली तक जाम से जूझते हुए घर या दफ्तर पहुंचते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में उन्हें जाम से जूझना नहीं पड़ सकता है। पूर्व में यहां के जाम को दूर करने के लिए बनी योजना पर अब काम होने की उम्मीद की जा रही है। जिसके तहत आइअाइटी गेट नहीं अब एम्स से महरौली तक मार्ग को जाम मुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। बढ़ रहे जाम को देखते हुए माना जा रहा है कि अब एम्स से ही महराैनी तक जाम को दूर करने के लिए काम करना होगा।

    दरअसल एम्स अस्पताल के पास से युसूफ सराय मार्केट, ग्रीन पार्क, हौज खास के सामने से सर्वोदय एंक्लेव, अधचीनी होते हुए महरौली तक पूरा मार्ग जाम रहने लगा है। महरौली की ओर से एम्स की तरफ आने जाने वाले लोग इससे खासे प्रभावित होते हैं। कई बार यहां जाम इतना बढ़ जाता है कि आधे आधे घंटे तक लोग महरौली से एम्स तक के बीच का रास्ता भी पूरा नहीं कर पाते हैं।

    इस समस्या को देखते हुए अब एम्स से लेकर महरौली तक पूरे मार्ग को जाम मुक्त करने के लिए बात शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस मार्ग पर यातायात को जाम मुक्त करने के लिए अब प्लानिंग पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व में ही आइआइटी गेट से लेकर महरौली तक की योजना बनाई जा चुकी है और इसे बढ़ाकर एम्स तक किया जा सकता है।

    पांच साल पहले बनी थी यह योजना

    योजना के तहत अरबिंदो मार्ग पर आइआइटी के पास रिंग रोड फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास बनेगा। फ्लाईओवर के नीचे लालबत्ती हटाने के लिए यह करीब 400 मीटर लंबा छह लेन का अंडरपास होगा। इससे करीब 200 मीटर की दूरी पर मदर इंटरनैशनल स्कूल से कारिडोर शुरू होगा। कारिडोर में तीन लेन आने और तीन लेन जाने के लिए निर्धारित होंगी। कारिडोर अरबिंदो आश्रम, सर्वोदय एंक्लेव, अधचिनी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, लाडो सराय होते हुए महरौली के जैन मंदिर के पास तक जाएगा।

    महरौली जैन मंदिर लालबत्ती के पास भी एक अंरडरपास बनेगा। जिससे अंधेरिया मोड़ की ओर से आने वाले वाहन सीधे आ जा सकेंगे। इस मार्ग पर सिंगल पिलर पर कारिडोर बनेगा। कारिडोर बनाने के लिए अरबिंदो मार्ग पर जमीन कम पड़ रही है। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए डीडीए से 2020 में जमीन मांगी थी। मगर उस समय की आप सरकार इस योजना के लिए डीडीए से सहमति नहीं बना सकी थी। मगर अब हालात वैसे नहीं हैं, डीडीए हर स्तर पर दिल्ली सरकार की मदद करने के लिए तैयार है और मदद कर भी रहा है।

    अरविंद मार्ग पर लगने वाला जाम बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। पूर्व की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। इसलिए समस्या और गंभीर होती गई है। इस मार्ग पर एम्स से यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क से ही जाम शुरू हो जाता है जो पूरा महरौली तक यातायात को प्रभावित करता है। इसे देखते हुए मैंने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पत्र लिखा है और उनसे इस जाम को दूर करने के लिए एम्स से लेकर महरौली सेे होते हुए हवाई अड्डे तक सिग्नल फ्री िकए जाने के लिए अनुरोध किया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में कोई ठोस बात सामने आएगी। - गजेंद्र यादव, अध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली जिला विकास समिति, विधायक महरौली