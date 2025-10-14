Carbon Footprint मापने की मुश्किल होगी आसान, AI से समाधान निकालने के लिए की गई ग्रीन इकोनॉमी पार्टनरशिप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कार्बन क्रेडिट में व्यापार को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय उत्सर्जन रजिस्टरों में दोष-रहित और सटीक कार्बन फ़ुटप्रिंट दर्ज करना, 2015 में 196 देशों की ओर से किए गए पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य रहा है। हालांकि, इसे मापने के लिए कोई समान तकनीक आधारित तंत्र न होने के कारण इसमें बाधाएं आईं और पर्यावरण संरक्षण प्रभावित हुआ।

जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया में तेजी लाने के एक निर्णायक कदम के रूप में, ग्रीन इकोनॉमी पार्टनरशिप (GEP) और प्रौद्योगिकी फर्म टीआरएसटी 01 ने आज पेरिस समझौते को लागू करने के लिए विश्व का पहला एआई-संचालित, ब्लॉकचेन-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की।



पेरिस समझौता कार्यान्वयन मंच (AIP) नामक इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्सर्जन रजिस्टरों और कार्बन रजिस्ट्रियों को एक साथ जोड़ना है, जो पेरिस समझौते के रिपोर्टिंग ढांचों के मात्र अनुपालन से आगे बढ़कर, अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में पारदर्शिता और दक्षता के लिए एआई-समर्थित स्वचालन और नए मानक तैयार करेगा।



ब्राजील के बेलेम में यूएनएफसीसीसी COP30 में औपचारिक रूप से लॉन्च होने वाले पीएआईपी को विश्वभर की सरकारों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा, जिसका विशेष ध्यान वैश्विक दक्षिण के देशों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होगा।

इस पहल का उद्देश्य तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को दूर करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों के पास अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों तक पहुंच हो और पर्यावरणीय वित्त प्रवाह को सुगम बनाया जा सके।



यह प्लेटफॉर्म पुरानी, मैन्युअल रिपोर्टिंग विधियों से पूरी तरह एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की दोहरी शक्ति का इस्तेमाल करके, पीएआईपी वर्तमान जलवायु संचालन ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करता है।

जनरेटिव एआई जटिल अनिवार्य रिपोर्टों, जैसे द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTRS) और दीर्घकालिक रणनीतियां (LTS) के निर्माण को स्वचालित करेगा, जिससे सरकारों का महत्वपूर्ण समय और संसाधन बचेंगे और सटीकता सुनिश्चित होगी। साथ ही, प्रिडिक्टिव एआई नीति निर्माताओं को अपने राष्ट्रीय डीकार्बनाइजेशन मार्गों का मॉडल बनाने और उनका आकलन करने, उत्सर्जक प्रक्षेप पथों का विश्लेषण करने और ग्रिड उत्सर्जन कारक, अवशिष्ट मिश्रण, जीडब्ल्युपी जैसे आवश्यक डेटा बिंदुओं की गणना करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अधिक सूचित और रणनीतिक जलवायु नीति संभव होगी।



जलवायु डेटा की इस विशाल मात्रा की शुद्धता और समग्रता की गारंटी एक अपरिवर्तनीय ब्लॉकचेन फाउंडेशन द्वारा दी जाती है। यह वितरित लेज़र तकनीक सभी राष्ट्रीय उत्सर्जन डेटा और कार्बन रिपोर्टों के लिए एक दोष-रहित और पूरी तरह से ऑडिट करने योग्य रिकॉर्ड बनाती है, जो कार्बन बाजारों को त्रस्त करने वाली धोखाधड़ी और दोहरी गणना की दीर्घकालिक समस्याओं का सीधे समाधान करती है।

इस प्लेटफॉर्म के डिजाइन की आधारशिला डेटा संप्रभुता के प्रति इसका मजबूत दृष्टिकोण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी सूचनाओं का प्रबंधन या तो संबंधित देशों के भीतर या क्लाउड पर नए 'डिजिटल एंबेसीस' के माध्यम से किया जाए, जिससे राष्ट्रों को राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन में उनके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय डेटा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो।



जीईपी के चीफ सस्टैनबिलिटी ऑफिसर और प्रबंध निदेशक इवानो इयानेली ने कहा कि यह सहयोग मूलतः वैश्विक दक्षिण के लिए पर्यावरणीय वित्त को बढ़ावा देने और पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है।

हम जलवायु महत्वाकांक्षा और ठोस कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदर्शित दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वाकांक्षा का लाभ उठा रहे हैं, और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी देश तकनीकी या वित्तीय बाधाओं के कारण पीछे न छूटे।'



इसी भावना को दोहराते हुए, टीआरएसटी 01 के सीईओ प्रबीर मिश्रा ने तकनीकी आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। 'पेरिस समझौते को लागू करने के लिए अल्पविकसित साधनों पर निरंतर निर्भरता 21वीं सदी के समाधानों को अपनाने में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाती है।