AI बदल देगा क्लासरूम के तौर-तरीके, फोटो क्लिक होते ही लगेगी हाजिरी; मोबाइल ट्रैकिंग और रियलटाइम निगरानी भी

धर्मेंद्र यादव, बाहरी दिल्ली। डीटीयू (दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) के छात्रों ने एआई तकनीक आधारित ऐसा ऑनलाइन/ऑफलाइन वीडियो क्लास प्लेटफार्म तैयार किया है, जिससे जूम या गूगल मीट जैसे विदेशी कंपनियों के साफ्टवेयर पर निर्भरता कम की जा सकेगी और क्लास रूम की निगरानी एआई तकनीक से होगी।

शिक्षकों को एक-एक विद्यार्थी की हाजिरी लेने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। शिक्षक को कुछ नहीं करना, बस क्लास में मौजूद बच्चों की अपने मोबाइल से एक फोटो खींचनी है। फोटो फ्रेम में आए सभी विद्यार्थियों की झट से हाजिरी लग जाएगी।

साथ ही क्लास रूम में मौजूद हर विद्यार्थी पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल चलाने, बात करने वाले विद्यार्थी पहचाने जा सकेंगे। यह साॅफ्टवेयर रियल-टाइम में काम करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में यूज़र्स को संभाल सकता है। एआई तकनीक आधारित इस निगरानी तंत्र को डीटीयू अपने कैंपस में लागू करने की तैयारी कर रहा है।

विशेष बात यह है कि यह ऑनलाइन निगरानी तंत्र डीटीयू के विद्यार्थियों ने ही विकसित किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास में छात्र का चेहरा (फेस रिक्ग्नेशन) देखकर और ब्ल्यू ट्रूथ से उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। पिछले दिनों हुए स्मार्ट इंडिया हैकथान में डीटीयू के ऑनलाइन वीडियो क्लास प्लेटफार्म ने प्रथम स्थान हासिल किया और डेढ़ लाख रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त किया।

अपने विद्यार्थियों के बनाए साॅफ्टवेयर से उत्साहित डीटीयू प्रशासन ने अपने यहां इस्तेमाल करने की सैद्धांतिक तौर पर अनुमति दे दी है। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रायल आधार पर कुछ क्लास रूम में इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल शुरू होगा।

साफ्टवेयर ऐसे करेगा काम डीटीयू के छह विद्यार्थियों ने एआई तकनीक आधारित आनलाइन और आफलाइन वीडियो क्लास प्लेटफार्म तैयार किया है। टीम के प्रमुख छात्र आर्यन सूद ने बताया कि शिक्षण संस्थान के लिए छात्र उपस्थिति और कक्षा निगरानी का साॅफ्टवेयर तैयार किया है।

इससे दो तरीकों से उपस्थिति ली जा सकेगी। ईएसपी32 डिवाइस के जरिए ब्लूटूथ और फेस रिकग्निशन, ताकि फर्जी उपस्थिति रोकी जा सके। सभी उपस्थिति, गतिविधि और कक्षा से जुड़ा डाटा एक ही डैशबोर्ड पर शिक्षकों और एडमिन को दिखाया जा सकेगा।