अगस्ता वेस्टलैंड केस में मिली जमानत की शर्तों में क्रिश्चियन मिशेल को चाहिए बदलाव, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

रितिका मिश्रा, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत शर्तों में संशोधन को लेकर राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।

अदालत इस याचिका पर 23 दिसंबर को फैसला सुना सकती है। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने सीबीआई द्वारा दर्ज अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले में अपनी जमानत की शर्तों में बदलाव के लिए आवेदन दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा।