    आगरा नहर में कूदे युवक का छठे दिन भी नहीं मिला सुराग, तलाश में जुटी NDRF की टीम

    By Sudhir Baisla Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में लोहिया पुल से 23 दिसंबर को आगरा नहर में कूदे 25 वर्षीय ज्ञानेंद्र का छह दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। एनडीआरएफ की टीम ने पलवल ...और पढ़ें

    Hero Image

    आगरा नहर।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में लोहिया पुल से 23 दिसंबर की शाम को आगरा नहर में कूदने वाले 25 वर्षीय युवक का छह दिन बाद कुछ पता नहीं चल सका। एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश पलवल के छज्जूनगर तक कर चुकी है।

    उधर, इस हादसे के बाद नहर में लापता युवक का परिवार अपने गांव चला गया है। जैतपुर थाना पुलिस ने युवक के नहर में गिरे होने की सूचना हरियाणा पुलिस के अलावा यूपी पुलिस को भी दे दी है।

    हरियाणा व यूपी पुलिस के जिन थाना क्षेत्रों से होकर आगरा नहर गुजरती है। उन सभी को इत्तला दी जा चुकी है।

    बता दें, 23 दिसंबर की शाम को करीब चार बजे के आसपास हरीनगर में किराए पर रहने वाला 25 वर्षीय ज्ञानेंद्र लोहिया पुल से आगरा नहर में कूद गया था। उस वक्त वह नशे में था। पुलिस को एक प्रत्यक्षदर्शी सांइ्बाबा नामक व्यक्ति ने इत्तला दी थी कि युवक नहर में कूदा है। उसी दिन से लगातार युवक की नहर में तलाश की जा रही है। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

    दरअसल, ठंड होने के कारण नहर का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसे वक्त में कोई इस पानी में डूब जाता है, वह काफी दिनों तक ऊपर नहीं आ पाता।