दिल्ली चिड़ियाघर में वायरल संक्रमण से हुई थी अफ्रीकी हाथी की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वजह का खुलासा हुआ है। चिड़ियाघर की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है कि चिड़ियाघर के एकमात्र अफ्रीकी हाथी की मौत वायरल संक्रमण से हुई थी। दरअसल, वायरल संक्रमण का असर उसके हृदय पर पड़ा था।

इस संबंध में दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस (ईएमसीवी) वायरस, जो हृदय की मांसपेशियों में सूजन पैदा करता है, यही हाथी की मौत का कारण बनी।