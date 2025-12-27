दिल्ली के आदर्श नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद, पैदल जा रही महिला से मोबाइल फोन झपटकर फरार हुए आरोपी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। थाना आदर्श नगर क्षेत्र में पैदल जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल फोन झपट लिया। पीड़िता कुछ समझ पाती, इससे पहले आरोपित फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर आगर्शन नगर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसापास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों का पता लगा रही है।

जानकारी के मुताबिक पीड़िता शिल्पा जहांगीरपुरी में परिवार के साथ रहती हैं। जो आदर्श नगर स्थित कई घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। पुलिस को दी शिकायत में शिल्पा ने बताया कि वह 23 दिसंबर की शाम करीब छह बजे काम खत्म कर आदर्श नगर स्थित लार्ड कृष्णा रोड से मोबाइल पर अपने पति से बात करते हुए जा रही थी।

तभी पीछे से एक काले रंग की बाइक पर दो युवक आए, पीछे बैठे शख्स ने उनके हाथ से मोबाइल फोन झपट लिया। जब तक वह कुछ समझ पाती, इससे पहले आरोपित राजन बाबू रोड की ओर तेजी से भाग गए। उन्होंने शोर भी मचाया, तब तक देर हो चुकी थी।