डीयू छात्रसंघ कार्यकारी परिषद चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत, 11 में से छह पदों पर जमाया कब्जा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की कार्यकारी परिषद (ईसी) के चुनाव में इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने बड़ी जीत दर्ज की है। विश्वविद्यालय के विभिन्न काॅलेजों और विभागों की छात्र यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाने वाली यह परिषद छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है।

शुक्रवार को हुए चुनाव में एबीवीपी ने कुल 11 में से छह पदों पर जीत हासिल की। एबीवीपी के अंकित, आर्य तंवर, सिद्धार्थ चौधरी, मोहित यादव, पार्थ त्यागी और जयदीप विजेता रहे। 11 पदों में से 2 पद छात्राओं के लिए आरक्षित थे। इनमें से एक पद पर सिर्फ एक नामांकन होने के चलते उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गई, जबकि दूसरे पद के लिए उपयुक्त नामांकन न मिलने के कारण वह पद रिक्त रह गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में ईसी चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष मानी जाती है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन की देखरेख में सम्पन्न कराया जाता है। विभिन्न इकाइयों के चुने हुए प्रतिनिधि मतदान के माध्यम से कार्यकारी परिषद का गठन करते हैं।