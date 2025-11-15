Language
    डीयू छात्रसंघ कार्यकारी परिषद चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत, 11 में से छह पदों पर जमाया कब्जा

    By Lokesh Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ कार्यकारी परिषद चुनाव में एबीवीपी ने बड़ी जीत हासिल की है, 11 में से 6 पदों पर कब्जा जमाया। विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्र प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई यह परिषद छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एबीवीपी के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने इसे छात्रहितों के प्रति संगठन की निष्ठा का प्रमाण बताया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की कार्यकारी परिषद (ईसी) के चुनाव में इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने बड़ी जीत दर्ज की है। विश्वविद्यालय के विभिन्न काॅलेजों और विभागों की छात्र यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाने वाली यह परिषद छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है।

    शुक्रवार को हुए चुनाव में एबीवीपी ने कुल 11 में से छह पदों पर जीत हासिल की। एबीवीपी के अंकित, आर्य तंवर, सिद्धार्थ चौधरी, मोहित यादव, पार्थ त्यागी और जयदीप विजेता रहे। 11 पदों में से 2 पद छात्राओं के लिए आरक्षित थे। इनमें से एक पद पर सिर्फ एक नामांकन होने के चलते उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गई, जबकि दूसरे पद के लिए उपयुक्त नामांकन न मिलने के कारण वह पद रिक्त रह गया।

    दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में ईसी चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष मानी जाती है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन की देखरेख में सम्पन्न कराया जाता है। विभिन्न इकाइयों के चुने हुए प्रतिनिधि मतदान के माध्यम से कार्यकारी परिषद का गठन करते हैं।

    जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए एबीवीपी दिल्ली के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि यह परिणाम छात्रहितों के प्रति एबीवीपी की निष्ठा और निरंतर कार्य का प्रमाण है। संगठन डीयू के विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

