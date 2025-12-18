Language
    दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता, घोषित अपराधी आदित्य उर्फ बिलाल गिरफ्तार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की पीओ सेल और AATS टीम ने पश्चिमी दिल्ली में एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली पुलिस के पश्चिमी जिले की पीओ सेल और AATS टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था।

    डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदित्य उर्फ बिलाल (23) के रूप में हुई है, जो विशाल एन्क्लेव, टैगोर गार्डन का रहने वाला है। आदित्य के खिलाफ रूप नगर पुलिस स्टेशन में चोरी और चोरी का सामान रखने का मामला दर्ज था। वह ट्रायल के दौरान लगातार कोर्ट से गैरहाजिर था, जिसके बाद तीस हजारी कोर्ट ने 17 सितंबर को उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया था।

    फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाए गए एक विशेष ऑपरेशन के तहत एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने आरोपी के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उसे ट्रैक किया।

    16 दिसंबर को पुलिस टीम को सटीक जानकारी मिली कि आरोपी आदित्य को उसके घर के पास देखा गया है। टीम ने तुरंत जाल बिछाया और उसे विशाल एन्क्लेव, टैगोर गार्डन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में एक जीडी एंट्री दर्ज की गई और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।