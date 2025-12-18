दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता, घोषित अपराधी आदित्य उर्फ बिलाल गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली पुलिस के पश्चिमी जिले की पीओ सेल और AATS टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदित्य उर्फ बिलाल (23) के रूप में हुई है, जो विशाल एन्क्लेव, टैगोर गार्डन का रहने वाला है। आदित्य के खिलाफ रूप नगर पुलिस स्टेशन में चोरी और चोरी का सामान रखने का मामला दर्ज था। वह ट्रायल के दौरान लगातार कोर्ट से गैरहाजिर था, जिसके बाद तीस हजारी कोर्ट ने 17 सितंबर को उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया था।