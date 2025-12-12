नई सियासी जमीन की तलाश में AAP, गोवा में 50 सीटों पर उतारे उम्मीदवार; आतिशी को बड़ी जिम्मेदारी

Language
    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    आप ने गोवा में पंचायत की सभी 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी गोवा के ग्रामीण इलाकों में भी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए हाथ-पैर मार रही है। आप की नजर वहां के अगले विधानसभा चुनाव के साथ 20 दिसंबर को होने जा रहे पंचायत चुनाव पर भी है।

    आप ने गोवा में पंचायत की सभी 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। प्रचार करने की रणनीति के तहत आप के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीन दिन के गोवा दौरे पर जा रहे हैं।

    आप की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस समय गोवा में पार्टी के दो विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव भी आप मजबूती से लड़ी थी। कुछ माह पहले आप ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को गोवा प्रभारी की जिम्मेदारी दी और तब से वह लगातार डेरा डाले हुए हैं।

    उनका अधिकतर समय गोवा में ही जनता और पार्टी के लोगों के बीच बीत रहा है। आप वहां जमीनी स्तर पर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए जुट चुकी है। वहां से जुड़े हर छोटे से छोटे मुद्दे पर दिल्ली से लेकर गोवा तक आम आदमी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देती है और सत्ताधारी भाजपा को घेरने का प्रयास करती है।

    गोवा के पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम परीक्षा माने जा रहे हैं। मौजूदा जिला पंचायतों का कार्यकाल सात जनवरी 2026 को खत्म हो रहा है। गोवा में कुल 50 सीटें हैं, जिनमें से 25-25 सीटें हर जिले में आती हैं। इन चुनावों के बाद मार्च 2026 में नगर निगम के चुनाव होंगे।

