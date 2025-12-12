Language
    Delhi Bulldozer Action: दिल्ली सैनिक फार्म में जमकर गरजा बुलडोजर, करोड़ों की आलीशान कोठी जमींदोज 

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    दिल्ली के सैनिक फार्म में बुलडोजर की कार्रवाई में करोड़ों की आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ की गई है, जिसमें सै ...और पढ़ें

    दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में डीडीए की भूमि पर बनी आलीशान कोठी को शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया गया।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में डीडीए की भूमि पर बनी आलीशान कोठी को शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया गया। दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल की मौजूदगी में करीब आधा दर्जन बुलडोजर ने कोठियां तोड़ी।

    कोठी मालिक ने आरोप लगाया कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, बावजूद इसके डीडीए कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने वर्ष 1993 में प्लॉट खरीदा था और 2000 में मकान बनाया था।

