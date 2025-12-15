दिल्ली में प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी का भाजपा सरकार पर तीखा हमला, संसद में चर्चा कराने की मांग
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने संसद में चर्चा की मांग की और केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ चुके प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। आप के नेताओं ने अलग-अलग बयान जारी कर इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को असफल बताया है।
आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने संसद में इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की है। उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर सदन में चर्चा न होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली गैस चैंबर बन रही है और केंद्र और दिल्ली सरकार इसे लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। कहा कि प्रदूषण की चिंता देश के मुख्य न्यायाधीश की चिंता हो सकती है, लेकिन देश की सरकार को नहीं है।
उधर, आप की दिल्ली इकाई ने कहा है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की हवा जहरीली हो चुकी है। कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण से आपातकाल जैसे हालात हैं, लेकिन भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारें मस्त हैं और आम जनता बेहाल है।
आप ने कहा है कि जिस देश में हर कोई प्रदूषण की बात कर रहा है, वहां केंद्र और दिल्ली सरकार चुप है। जबकि सिंगापुर उच्चायोग ने दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण को लेकर अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। सिंगापुर हाई कमीशन ने अपने नागरिकों से कहा है कि कम दृश्यता के कारण दिल्ली-एनसीआर से आने-जाने वाली फ्लाइट प्रभावित हो सकती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।