चांदनी चौक में ताबड़तोड़ एक्शन से AAP का BJP पर हमला, 'सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यापारियों पर शिकंजा'
आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। आप नेता अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा सरकार व्यापारियों की दुकानों को सील कर रही है, जबकि उन्होंने ही भाजपा को सत्ता में लाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही दिल्ली में सीलिंग शुरू हो जाती है। चांदनी चौक में भैया दूज पर कई दुकानें सील की गईं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में चांदनी चौक में हुई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला किया है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा की सरकार बनाने में व्यापारियों की बड़ी भूमिका है लेकिन, इसके बावजूद उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जैसे ही एमसीडी में भाजपा की सरकार आती है, वैसे ही दिल्ली में सीलिंग शुरू हो जाती है। भैया दूज के पावन पर्व पर चांदनी चौक की गली गंडेश्वर कटरा नील में 583 और 602 नंबर दुकानों व भवनों को सील कर दिया गया।
अंकुश नारंग ने कहा कि चांदनी चौक दिल्ली का ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र है, जहां पुश्तैनी दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक के भाजपा सांसद खुद व्यापारियों के ही बड़े नेता हैं और व्यापारियों ने ही इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई है। लेकिन अब व्यापारियों को ही भाजपा सरकार नुकसान पहुंचा रही है।
उन्होंने कहा कि चार इंजन की भाजपा सरकार चांदनी चौक में फिर से सीलिंग अभियान शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में भाजपा चांदनी चौक में 22 से 25 भवनों को सील करने जा रही है।
