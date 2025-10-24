चांदनी चौक में ताबड़तोड़ एक्शन से AAP का BJP पर हमला, 'सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यापारियों पर शिकंजा'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में चांदनी चौक में हुई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला किया है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा की सरकार बनाने में व्यापारियों की बड़ी भूमिका है लेकिन, इसके बावजूद उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जैसे ही एमसीडी में भाजपा की सरकार आती है, वैसे ही दिल्ली में सीलिंग शुरू हो जाती है। भैया दूज के पावन पर्व पर चांदनी चौक की गली गंडेश्वर कटरा नील में 583 और 602 नंबर दुकानों व भवनों को सील कर दिया गया।