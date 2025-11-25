70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ, CM रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली को मेडिकल हब बनाने का वादा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में मोहल्ला-स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शक्ति नगर स्थित एमसीडब्ल्यू सेंटर से 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का वर्चुअल एवं प्रत्यक्ष शुभारंभ किया।

इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. पंकज सिंह, श्रम एवं विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने शाहदरा के सराय मोहल्ला क्षेत्र में एक नए आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया, जबकि लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी क्षेत्र में बापू धाम, नेताजी नगर और गोल्फ लिंक में तीन नए आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया।

बताया गया कि एनडीएमसी ने 12 डिस्पेंसरी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में रीब्रांड कर जनता के लिए खोल दिया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में माॅडल टाउन के विधायक अशोक गोयल, शाहदरा के विधायक संजय गोयल, निगम पार्षद भरत गौतम सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इन मंदिरों में नियमित जांच, निश्शुल्क दवा, मातृ-शिशु देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य परामर्श और विशेषज्ञों से ऑनलाइन टेली-परामर्श जैसी सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी।

1000 से अधिक केंद्र खोलने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में अब तक 250 आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं, लक्ष्य 1000 से अधिक केंद्र खोलने का है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूर्ववर्ती आप सरकार के मोहल्ला क्लीनिक माॅडल पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां न चिकित्सक मिलते थे और न ही दवा।

जबकि आरोग्य मंदिर वास्तविक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां स्टाफ, उपकरण और सेवाएं पूरी उपलब्ध हैं। कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना, जनऔषधि केंद्र और वय वंदना योजना के साथ दिल्ली को मेडिकल हब बनाया जा रहा है।



इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. पंकज सिंह श्रम एवं विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब दिल्ली में प्रतिदिन तीन से चार नए आरोग्य मंदिर शुरू हो रहे हैं, मार्च 2026 तक 1100 से अधिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहा कि ‘दिल्ली झूठे विज्ञापनों के माॅडल से निकलकर वास्तविक विकास की राह पर है।’

लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में मंगलवार को तीन नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हुए हैं, जहां अब लैब टेस्टिंग, मुफ्त दवाएं, वैक्सीनेशन और मल्टी-सिस्टम हेल्थकेयर (एलोपैथी–होम्योपैथी–आयुर्वेद) सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बताया कि डिस्पेंसरियों को हर साल 25 लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे, ताकि सेवाएं लगातार बेहतर हों।